Назван самый безопасный тип перекрестка. В России таких нет

Кармель (штат Индиана), который получил прозвище "Кольцевой город", привлёк внимание специалистов Национального института дорожной безопасности США (IIHS). В городе зафиксировано самое большое количество перекрёстков (свыше ста). Главное - в этом населённом пункте появились перекрёстки типа "двойная капля".

Эксперты изучили дорожную обстановку в Кармеле и выяснили, что из-за перекрёстка с необычным дизайном в городе значительно сократилось число аварий. Также сами дороги стали заметно свободнее.

По данным IIHS, количество ДТП с травмами снизилось на 84%, а всех аварий - почти на две трети. В совокупности "двойная капля" и стандартные круговые перекрестки уменьшили аварийность на 47%.

Новый тип развязки эффективен и предотвращает серьёзные ДТП. При этом "двойную каплю" можно устанавливать на самых опасных перекрёстках, где наземные дороги пересекаются с автострадой или другой высокоскоростной магистралью.

Необычные перекрёстки представляют собой круг, сплющенный в центре, или две каплеобразные круговые секции. Такая схема исключает следующие столкновения: лобовые, под прямым углом, при повороте налево.

Дело в том, что машины не пересекают дорогу перпендикулярно. Кроме того, длительный поворот с малым радиусом заставляет автомобилистов сбрасывать скорость. Примечательно, что ещё круговые развязки с "двойной каплей" могут снизить загруженность дорог на 90%.