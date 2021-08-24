Неверов: Реализация предложения Путина по соцвыплатам уже началась

Нужно сверить число пенсионеров всех категорий и военнослужащих, чтобы анонсированные президентом социальные выплаты дошли до всех. Об этом заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Сергей Неверов.

На встрече с представителями "Единой России" 22 августа Владимир Путин заявил о том, что необходима дополнительная разовая выплата пенсионерам в размере десяти тысяч рублей в этом году, а также военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

"Работа уже идет, потому что необходимо еще раз провести подсчеты, определить все категории наших пенсионеров, в том числе военных пенсионеров, работающих пенсионеров, у тех, у кого пенсия связана с военной службой или с какими-то другими военными действиями. Я знаю, что и в бюджетном комитете Андрей Михайлович Макаров эту работу уже проводит", - сказал Неверов РИА Новости.

Важно, чтобы никто "не был потерян, чтобы все были учтены и все процессы были выполнены", подчеркнул парламентарий. Он пообещал, что представители "Единой России" оперативно подготовят поправки в закон о федеральном бюджете.

"У нас есть такие финансовые возможности по итогам дополнительно полученных средств в бюджет", - добавил Сергей Неверов.