Объявлена дата выхода реалити о фильме, который снимают в космосе

Первый канал объявил дату выхода реалити-шоу "Вызов. Первые в космосе". Оно появится в эфире 5 сентября в 22:00. Также выпущено первое короткое видео - тизер проекта. Его можно посмотреть и на сайте Первого канала, и на сайте "РГ" как иллюстрацию к данной заметке.

О том, что будет такое реалити, посвященное первому фильму, который снимается в космосе, мы рассказывали читателям неоднократно. В нем телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов" - первого фильма в истории, который будет снят на орбите Международной космической станции. И это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и госкорпорации Роскосмос. Они производят шоу совместно со студией "Красный квадрат".

В первой серии шоу покажут, как начинается кастинг на главную женскую роль в фильме. На нее претендуют 20 девушек: среди них известные актрисы, балерина, фитнес-тренер и даже летчик гражданской авиации. Всего на конкурс было подано около 3 тысяч заявок.

Чтобы получить главную роль, девушки проходят отбор в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Их ожидает медицинское обследование, проверка вестибулярного аппарата на вращающемся кресле и уникальное психологическое тестирование, разработанное российскими учеными. После этих этапов выбывают несколько участниц.

Тем временем с Байконура в космос отправляется корабль МС-18 с космонавтом Олегом Новицким, который тоже будет играть в фильме "Вызов". Именно на этом корабле режиссер и победительница кастинга вернутся на Землю после съемок.

Режиссер-постановщик фильма Клим Шипенко говорит так: "Абы кого в космос не запускают. Актрисы, прошедшие через многое и добившиеся чего-то в профессии, не могут быть слабыми. Желаю им почувствовать себя настоящими супервумен. Я много общался с космонавтами, слышал их рассказы, истории, читал научную литературу. В принципе, довольно неплохо ознакомился с космической тематикой".

Дублер Шипенко оператор-постановщик Алексей Дудин: "Я был в Центре подготовки космонавтов примерно пять лет назад, когда мы снимали "Время первых". Тогда я даже не мог мечтать, что и у меня появится шанс полететь. Это не страшно, а интересно. Мы же любим смотреть на звезды, а здесь к ним можно оказаться чуть ближе".

Одна из претенденток на главную роль - актриса Светлана Ходченкова. Именно о ней и ее возможном полете судачили больше всего. "Проект амбициозный, долго думать не пришлось. Уникальная возможность, уникальный эксперимент для киноиндустрии в целом. Гипотетически понимаю, с чем придется столкнуться. Не могу сказать, что полностью уверена в своих силах. Так же, как не могу сказать, что точно не пройду", - говорит Светлана.

Особенность шоу "Вызов. Первые в космосе" в том, что уже все знают имя победительницы. Юлия Пересильд, победившая в кастинге на главную роль, признается: "Я бы не выпендривалась и не называла себя будущим космонавтом. Даже если полечу, в лучшем случае это можно будет назвать профессиональным туризмом. Все-таки это не космонавт. Это человек, которому повезло полететь в космос. Эта затея меня эмоционально будоражит. Хочется быть первыми и хочется снять хорошее кино. В театре меня иногда посильнее крутят, и вверх ногами тоже. Мне интересно. Сложно что-то прогнозировать, никогда не знаешь, как организм отреагирует на то или иное испытание. Но бояться бессмысленно".

Актриса Алена Мордовина, дублер Юлии Пересильд: "От проекта жду ярких ощущений. Большой проверки себя. Я с детства обожала аттракционы. Меня никогда не укачивает ни на лодке, ни в самолете. У меня высокий уровень физической подготовки, я мастер спорта по водному поло, с детства занималась легкой атлетикой, прыгала с шестом, занималась дзюдо. Спорт не бросаю и сейчас - бегаю, прыгаю, занимаюсь фитнесом и другими видами спорта".