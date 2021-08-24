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24.08.2021 19:14
Рубрика: Общество

Опубликованы результаты испытаний вакцины "КовиВак"

Текст: Евгения Думанская

В журнале Emerging Microbes & Infections опубликована статья специалистов центра имени Чумакова о доклинических исследованиях российской вакцины от коронавируса "Ковивак". В ней описаны результаты исследований, продолжавшихся больше года.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Разработчики наблюдали за состоянием и уровнем антител у привитых мышей, морских свинок, хомяков и мартышек, а также за контрольной группой, которая не получала вакцину. Ученые пришли к выводу, что "Ковивак" обеспечивает устойчивый гуморальный иммунный ответ - выделяются антитела IgG и NAb. Так, сирийские хомяки после двух прививок оказались надежно защищены от развития тяжелой пневмонии при интраназальном заражении живым вирусом.

Вакцина не показала признаков токсичности, а также не вызвала аллергии. Никаких изменений у привитых особей, по сравнению с теми, кто получил плацебо, не было. Все их показатели находились в пределах физиологической нормы.

Поскольку ученые изначально предполагали возможное негативное влияние препарата на беременных, "Ковивак" отдельно протестировали на беременных мышах. Вакцина не оказала влияние на внутриутробное или послеродовое развитие потомства.

"КовиВак" сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний на людях, это вакцина уже получила регистрацию и используется. Она создана на основе вируса инактивированного SARS-CoV-2. Как стало известно, в ближайшее время к тестированию вакцины допустят людей старше 60 лет.

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