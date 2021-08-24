Лиц старше 60 лет могут допустить к испытаниям "КовиВака" в сентябре

Третья стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса "КовиВак" на пожилых людях может начаться в сентябре. Об этом заявил директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".

"Нам разрешена третья поствакционная стадия. На 60+ мы еще разрешение не получили, мы его ожидаем недели через две, ориентировочно - в сентябре", - сказал он.

Ученый напомнил, что третья фаза испытаний проход без плацебо.

"КовиВак" - однокомпонентная инактивированная цельновирионная вакцина, которая была зарегистрирована Минздравом 19 февраля.

Ранее Центр имени Чумакова подал заявку на участие вакцины в международной программе Covax. Программа разработана Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для того, чтобы сделать доступной вакцинацию от коронавируса жителям всего мира.