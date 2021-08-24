Открыт еще один секрет скрипки Страдивари

Инструменты Антонио Страдивари и Джузеппе Гварнери, созданные в XVII-XVIII веках, считаются лучшими в мире. Превзойти этих мэтров пока никому не удавалось. Хотя инструменты были изучены досконально: форма, толщина дек, состав древесины, лак, клей, однако секрет уникального звучания до сих пор остается нераскрытым.

И вот американские ученые полагают, что нашли секрет. Он "спрятан" в особой химической обработке верхней деки, которая прежде всего отвечает за акустику инструмента.

- Мы выяснили, что у Гварнери и Страдивари был свой уникальный метод обработки древесины, - говорит один из авторов исследования (результаты опубликованы в издании Angewandte Chemie), биохимик Джозеф Нагивари. - Эти мастера поняли, что особые соли, которыми они обрабатывали древесину, давали ей дополнительную механическую прочность и акустические преимущества.

Применив комбинированный метод анализа, включая спектроскопию, ученые пришли к выводу, что среди прочего в секретный состав входили бура (тетраборат натрия), сульфаты цинка и меди, квасцы и известковая вода. Эти вещества не только лучше сохраняли дерево, но и придавали инструментам особое звучание. Древесина, которая шла на изготовление инструмента, покрывалась этим составом не только снаружи, но и предварительно в нем вымачивалась.

Но в те времена патентов и авторских прав не существовало, и мастерам приходилось скрывать свои секреты, поэтому они делали все, чтобы невозможно было определить, чем именно обработан инструмент.

Помогут ли открытия Нагивари воссоздать эти уникальные инструменты? Пока речи об этом нет. Сегодня в мире сохранилось лишь несколько сотен скрипок, созданных этими королями скрипичного дела. Они стоят баснословных денег. Музыканты считают за счастье играть на таком инструменте.