Партии начинают предвыборные дебаты на радио и телевидении

Уже сегодня первые дебаты пройдут утром на "Первом канале" и в середине дня на радиостанциях "Маяк" и "Вести ФМ". ТВЦ, ОТР и "Россия 24" организуют дискуссии с 30 августа, а "Россия 1" - с 31 августа.

Представители партий будут дебатировать на центральных теле- и радиоканалах ежедневно, кроме выходных, до 16 сентября включительно - это последний день, когда разрешена предвыборная агитация.

Согласно законодательству, каждая партия получает равное время на выступление в эфире. Так, например, "Первый канал" дает всем по 7,5 минуты, ТВЦ - по семь минут, а "Россия 1" - по 10 минут. Если какая-либо партия отказывается от дебатов, ее время распределяется между конкурентами.

Напомним, всего в думских выборах участвуют 14 партий. Четыре парламентские - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", а также десять имеющих представительство в региональных заксобраниях: "Коммунисты России", "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости, "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров, Партия роста, "Яблоко" и "Новые люди".

Государственная дума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам. На 450 мандатов в нижней палате российского парламента претендуют почти шесть тысяч кандидатов. Голосование состоится 17-19 сентября.