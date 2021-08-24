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24.08.2021 16:46
Рубрика: Власть

Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане

Текст: Иван Егоров

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, обратил внимание коллег на попытки навязать народам пяти стран чуждые им идеалы. По его словам, эти идеалы пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности.

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"Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане", - заметил Патрушев. По мнению секретаря российского Совбеза, во многом подобная ситуация напоминает эпоху холодной войны. Запад борется за сохранение своего мирового доминирования, игнорируя объективный запрос международного сообщества на коллективные действия по противодействию общим угрозам и вызовам. При этом он пытается не только сохранить свое политическое, военное и экономическое доминирование, но и присвоить себе статус морального арбитра. Даже охватившая планету пандемия не останавливает ряд стран от настойчивого продвижения своей деструктивной повестки, подрывающей суверенитет других государств и стабильность целых регионов.

Такая линия, по мнению секретаря СБ РФ, ведет к разрушению сформированной по итогам Второй мировой войны глобальной архитектуры, основанной на равенстве всех суверенных игроков и координирующей роли ООН. Вместо этого Запад предлагает человечеству так называемый порядок, основанный на правилах.

"По сути, в рамках этой доктрины мир делится на две неравные части: элиту в лице США и их ближайших союзников, которые эти правила диктуют, и бесправное большинство, которое должно им повиноваться. Все несогласные с такой постановкой вопроса страны объявляются угрозой или изгоями", - заявил Патрушев.

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