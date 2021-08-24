Постановление губернатора Пензенской области от 24 августа 2021 года № 148 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 24.08.2021 № 58-00-05/5-24-5484-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в абзаце первом слова "по 31.08.2021 включительно" заменить словами "по 30.09.2021 включительно";

1.1.2. дополнить подпункт 3.1 после слов "развитию экспорта российских товаров;" словами "форумов (симпозиумов, конференций) в сфере медицины и медицинской промышленности; конкурсов регионального и федерального значения в сфере кадровой политики и в сфере создания условий для развития и реализации способностей обучающихся;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов







