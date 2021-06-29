Постановление губернатора Пензенской области от 28 июня 2021 года № 110 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 17.06.2021 № 58-00-05/8-3988-2021, от 24.06.2021 № 58-00-05/9-4170-2021, от 24.06.2021 № 58-00-05/3-4178-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в новой редакции:

"В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Ввести с 16.03.2020 режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области.

2. Установить региональный уровень реагирования.

3. На территории Пензенской области по 31.07.2021 включительно:

3.1. запретить проведение публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения съездов (конференций, общих собраний) политических партий, региональных и местных отделений политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах Губернатора Пензенской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных органов муниципальных образований Пензенской области 19 сентября 2021 года, по выдвижению кандидатов на должность Губернатора Пензенской области, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Пензенской области; общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам бюджетов муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении, проектам правил благоустройства территорий проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, по проектам уставов муниципальных образований Пензенской области, а также проектам муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них, при соблюдении участниками санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

3.2. запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах (комплексах);

3.3. запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек;

3.4. запретить предприятиям (организациям) общественного питания оказывать услуги в период с 23.00 до 06.00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;

3.5. приостановить деятельность фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;

3.6. запретить курение кальянов в ночных развлекательных заведениях (ночные клубы, дискотеки), ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3.7. запретить нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей;

3.8. рекомендовать беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции;

3.9. рекомендовать работодателям организовать перевод занятых беременных женщин на дистанционный режим работы;

3.10. рекомендовать работодателям исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.11. рекомендовать населению использовать личный транспорт;

3.12. рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

3.13. руководителям исполнительных органов государственной власти Пензенской области усилить режим текущей дезинфекции в занимаемых помещениях, а также в подведомственных учреждениях;

3.14. руководителям организаций различной формы собственности и индивидуальным предпринимателям усилить режим текущей дезинфекции на подведомственных территориях и объектах.

3.15. Обязать:

3.15.1. граждан обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

3.15.2. неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 09.00 до 12.00 часов;

3.15.3. граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте;

3.15.4. органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3.15.5. работодателей обеспечить соблюдение всеми работниками масочного режима;

3.15.6. граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих на территорию Пензенской области из иностранных государств, в том числе транзитом через территории других субъектов Российской Федерации, соблюдать требования постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (с последующими изменениями) и от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (с последующими изменениями).

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области:

4.1. отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

4.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, при необходимости осуществлять их перевод на дистанционную форму работы, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы;

4.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4.4. регистрироваться на портале "Работа в России" с заполнением формы "Сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции".

5. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области на период действия режима повышенной готовности:

5.1. Министерству образования Пензенской области:

5.1.1. рассматривать вопрос о переносе (продлении) каникул;

5.1.2. организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в подведомственных образовательных организациях;

5.2. Управлению государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области организовать работу организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по:

5.2.1. обеспечению обработки входных групп подъездных помещений, лестничных маршей, лифтовых помещений, уделив особое внимание обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей с кратностью обработки один раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

5.2.2. обеспечению проветривания подъезда не менее 15-20 минут;

5.2.3. использованию при обработке лифтовых кабин УФ-облучателей бактерицидных;

5.2.4. размещению на досках объявлений в лифтовых кабинах памяток о новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5.3. Министерству здравоохранения Пензенской области:

5.3.1. организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Пензенской области (далее -медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения;

5.3.2. принять меры по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

5.3.3 осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Пензенской области;

5.3.4. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

5.3.5. при распределении средств индивидуальной защиты исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (имеющими признаки такого заболевания);

5.4. Управлению транспорта Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рассмотреть вопрос продления сроков действия оплаченных проездных билетов, в том числе льготных, после прекращения режима повышенной готовности;

6. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области, осуществляющим контрольные (надзорные) функции, государственный контроль (надзор), проводить в соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с последующими изменениями), от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области:

7.1. разрешить посещение детьми дошкольного возраста организаций любой формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в период действия режима повышенной готовности по усмотрению родителей, опекунов, попечителей;

7.2. рассматривать вопрос о переносе (продлении) каникул;

7.3. организовывать обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случае установления фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в подведомственных образовательных организациях;

7.4. принять меры по исполнению поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945;

7.5. усилить режим текущей дезинфекции в занимаемых помещениях, а также в подведомственных учреждениях.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области:

8.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

8.2. при получении экстренных извещений из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области" о случаях инфекционных заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19 организовывать комплекс противоэпидемических мероприятий;

8.3. в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Пензенской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Пензенской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатные аварийно-спасательные формирования.

10. Оперативному штабу при Губернаторе Пензенской области по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Пензенской области (далее - оперативный штаб) под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области и организаций.

11. Заместителю председателя оперативного штаба - заместителю Председателя Правительства Пензенской области, координирующему вопросы здравоохранения Пензенской области, ежедневно представлять Губернатору Пензенской области доклад о ситуации с распространением в Пензенской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

12. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), который является обстоятельством непреодолимой силы.

13. Утвердить перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

14. Считать Пензенскую область с 21.07.2020 перешедшей на третий этап снятия ограничений с сохранением следующих условий:

14.1. работа в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы;

14.2. ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах;

14.3. соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

14.4. соблюдение дезинфекционного режима;

14.5. соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

14.6. проведение интенсивной информационной работы с населением;

14.7. использование населением личного транспорта;

14.8. функционирование предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта, если иное не установлено настоящим постановлением;

14.9. функционирование всех образовательных организаций;

14.10. проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, очного присутствия граждан в количестве не более 20 человек от единовременной пропускной способности и с соблюдением условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

14.11. пересмотр в физкультурно-спортивных организациях, образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, графиков проведения тренировок в сторону уменьшения с целью организации перерыва между занятиями на один час для проведения дезинфекции и проветривания помещений.

15. Руководителям образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления при осуществлении деятельности применять санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

17. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ra) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко





Приложение № 1 к постановлению Губернатора Пензенской области





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа <2>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам COO - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к постановлению Губернатора Пензенской области





Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Руководители, их заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их заместители исполнительных органов государственной власти Пензенской области, ведающих вопросами в сфере:

- государственного имущества;

- здравоохранения;

- культуры и туризма;

- образования и науки;

- финансов;

- градостроительства;

- информационной политики и средств массовой информации;

- строительства и дорожного хозяйства;

- обеспечения защиты населения и пожарной безопасности;

- промышленности и инновационной политики;

- сельского хозяйства;

- экономики;

- физической культуры и спорта;

- природных ресурсов и лесного хозяйства;

- по управлению жилищно-коммунальным хозяйством;

- развития потребительского рынка и торговли;

- транспорта;

- обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан и обеспечения деятельности мировых судей;

- регулирования тарифов и энергосбережению;

- регулированию контрактной системы и закупкам;

- труда, социальной защиты и демографии;

- в сфере ветеринарии;

- в сфере архивного дела;

- в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Пункт 6 постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (в редакции настоящего постановления) вступает в силу с 01.07.2021.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко







