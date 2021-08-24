ПФР подготовил новый порядок начисления страховой пенсии по старости

С 1 января 2022 года страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Для автоматического назначения страховой пенсии по старости надо будет подать заявление через портал госуслуг. Исключения предусмотрены для военнослужащих и космонавтов, которые могут претендовать на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.

Получить пенсию в автоматическом режиме смогут граждане со страховым стажем не менее 15 лет с величиной индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30, не имеющие периоды работы за пределами России.

Ранее в ПФР напомнили, при каких условиях могут уйти на пенсию раньше. Так, при наличии страхового стажа не менее 42 лет для мужчин и 37 - для женщин, страховую пенсию по старости назначают за два года до наступления пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин, и 60 - для мужчин.