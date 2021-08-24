Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета

Для создания коллективного иммунитета в России пока недостаточная доля вакцинированных, рассказал главврач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он отметил, что вопрос о том, какая доля привитых необходима для формирования коллективного иммунитета, стоит адресовать эпидемиологам, но, по его мнению, сейчас в России эта прослойка еще недостаточна.

"В среднем говорят о том, что эта цифра должна стремиться к 80%", - добавил он.

Кроме того, сохраняется опасность, что к коронавирусу добавится грипп, поэтому вакцинацию важно провести от обоих заболеваний. Также он призвал не терять настороженность, и помнить, что вакцинация, соблюдение социальной дистанции и ношение масок сохраняют свою актуальность.

Также Проценко рассказал, что в "Коммунарке" в основном лечатся пациенты со штаммом "дельта".

"Более молодой возраст пациентов и более скоротечное течение с увеличением объема поражения легочной ткани", - сказал Проценко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Летальность из-за нового штамма, по словам врача, не увеличилась, но пока говорить о точных данных.

Ранее Минздрав выпустил обновленную версию рекомендаций по вакцинации, где оговариваются прививки для переболевших пожилых людей, а также пациентов с ВИЧ.