Продается ВАЗ-2102 за 10 млн рублей. Это самые дорогие в России "Жигули"

В Санкт-Петербурге выставили на продажу ВАЗ-2102 1978 года выпуска за 10 000 000 рублей. Данный экземпляр является самым дорогим в России автомобилем семейства классических "Жигулей".

От "Жигулей" второй модели здесь мало что осталось. Машина, по сути, стилизована под ВАЗ-2102. Зелёный кузов, который надет на пространственную стальную раму, изготовлен из стеклопластика. Дверей лишь две. Они поднимаются вверх. При этом оперение выполнено единой деталью и полностью снимается.

Снаружи автомобиль отличает спортивный обвес и большие диски с широкой резиной. Внутри ВАЗ-2102 получил каркас безопасности, гоночные "ковшы", специальное рулевое колесо, цифровой щиток приборов.

Судя по описанию на сайте Auto.ru, компактный универсал весом 800 кг оснащается 300-сильным 2,0-литровым турбомотором SR20DET от Nissan Silvia. Коробка передач и задняя подвеска также заимствованы от японской модели. Передняя подвеска оригинальная, рулевая рейка от Golf-2, электроусилитель от Lada Priora.

Владелец ВАЗ-2102 утверждает, что автомобиль легкий в управлении, хорошо идёт боком, идеально подходит для начинающего водителя и для поездок на дачу. Хозяин готов отдать запчасти и комплект зимней резины.

"Двойка" сходила с конвейера Волжского автозавода с 1971 года по 1986 год. Модель считается лицензионной копией Fiat 124 Familiare.

Фото: www.auto.ru

Фото: www.auto.ru