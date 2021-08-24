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24.08.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Производитель смартфонов Xiaomi может купить Saab

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Saab. Фото: Пресс-служба Saab.
Фото: Пресс-служба Saab.

Компания Evergrande, являющаяся основным акционером Saab Remnant NEVS, ведёт переговоры о продаже части ценных бумаг китайскому производителю компьютерной и бытовой техники Xiaomi.

Фото: Пресс-служба Tata Motors.
Начались продажи ультрабюджетного кроссовера

Evergrande в 2019 году купила акции NEVS - компании, которая выпускает электрокары на базе модели Saab 9-3.

Reuters пишет, что Evergrande нужны деньги: центральный банк Китая в минувшую пятницу провёл совещание с руководством, на котором Evergrande было вынесено предупреждение о необходимости снижения рисков и повышения стабильности бизнеса. Например, по итогам первого полугодия чистый убыток Evergrande NEV составил 4,8 млрд юаней (739,67 млн долларов).

В Xiaomi сообщили, что компания действительно ведёт переговоры с различными производителями, но никакой конкретики пока нет. Инсайдеры же заявляют о достижении предварительных договорённостей Xiaomi с Evergrande, но отметили, что планы могут измениться.

Весной 2021 года Evergrande представила на автосалоне в Шанхае девять концептов электрокаров под брендом Hengchi, пообещав начать их серийное производство в следующем году. В распоряжении компании есть несколько производственных площадок в Гуанчжоу, Шанхае и Тяньцзине.