Избившие пациентку в Ярославле санитары отстранены от работы

Двое санитаров специализированной скорой помощи, избившие в лифте буйную пациентку, отстранены от работы.

- Действия сотрудников нарушают этические нормы, общечеловеческие ценности и бросают тень на все учреждение, не говоря уже о том, что являются предметом проверки правоохранительных органов, - рассказал глава департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.

Напомним, в Сети появилось видео, снятое камерой, установленной в лифте. В ролике двое санитаров психиатрической "скорой" избивают молодую женщину в домашнем халате со связанными бинтом руками.

Проверки инцидента начали Следственный комитет и прокуратура.