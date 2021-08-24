МВД привело данные по ДТП в столице с участием электросамокатов

Полицейские опубликовали свежие данные о количестве дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине или при участии электрического самоката.

"За 7 месяцев текущего года на территории столицы зафиксировано 55 ДТП с участием граждан, использовавших средства индивидуальной мобильности - электросамокаты. Два человека в этих авариях погибли, 57 получили травмы", - сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

В МВД отметили, что 4 из 5 таких (почти 80 процентов) произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.

В связи с участившимися подобными инцидентами МВД России напоминает гражданам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдения установленных правил и экипировки средствами защиты.

В прошлом месяце МВД опубликовало общефедеральную статистику о дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов. Так, за первые 6 месяцев 2021 года было зарегистрировано 180 аварий, в них погибли 5 человек, а 188 пострадали.

Напомним, сегодня стало известно об одном из таких ДТП. В Сочи мужчина сбил на электросамокате годовалого малыша и попытался скрыться.

По предварительным данным, вечером 22 августа девочка в возрасте 1 года и 8 месяцев вместе с отцом гуляла на улице Конституции СССР. В какой-то момент мужчина, двигаясь на электросамокате, допустил наезд на ребенка, после чего продолжил движение. В результате происшествия малолетняя получила повреждения в виде перелома чешуйчатой и орбитальной костей - в настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении, где ей оказывают необходимую помощь. Личность водителя самоката установлена, им оказался 44-летний местный житель.