МВД привело данные по ДТП в столице с участием электросамокатов

Новости

У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19 16:52
Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане 16:46
Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения 16:43
Обнаружен самый быстро вращающийся астероид в Солнечной системе 16:35
Сильный пожар подошел к Первоуральску и Екатеринбургу 16:32
Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12 16:21
Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии 16:16
В Ярославле уволили избивших пациентку санитаров 16:14
Роспотребнадзор: Учителя не обязаны носить маски в школах 16:10
Путин освободил Рассохова от должности зампредседателя СК РФ 16:02
Ученые предложили новый метод обработки данных интернета вещей 15:53
Минобороны заключило контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" 15:52
На выплаты пенсионерам и военным потратят 500 млрд рублей 15:51
Умер основатель культовой группы UB40 Брайан Треверс 15:51
Инфекционист оценил открытие антитела, защищающего от всех штаммов ковида 15:40
ГД предложила TikTok ввести технологию удаления незаконного контента в РФ 15:36
Путин утвердил Лаврова главой делегации на Генассамблею ООН 15:33
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии 15:27
Собянин: В Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за COVID-19 15:26
Лиц старше 60 лет могут допустить к испытаниям "КовиВака" в сентябре 15:20
Путин проведет президиум Госсовета по теме образования 15:20
Минобороны заказало новые командные ракеты 15:14
Ученые предсказали сроки наступления новых пандемий 15:00
Врач рассказал, как психологически подготовить ребенка к школе 15:00
Ресурсная база "Северного потока-2" готова к запуску 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 16:44
Рубрика: Происшествия

МВД привело данные по ДТП в столице с участием электросамокатов

Текст: Иван Петров
Полицейские опубликовали свежие данные о количестве дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине или при участии электрического самоката.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"За 7 месяцев текущего года на территории столицы зафиксировано 55 ДТП с участием граждан, использовавших средства индивидуальной мобильности - электросамокаты. Два человека в этих авариях погибли, 57 получили травмы", - сообщила официальный представитель МВД России генерал-майор Ирина Волк.

В пермской квартире взорвался электросамокат

В МВД отметили, что 4 из 5 таких (почти 80 процентов) произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.

В связи с участившимися подобными инцидентами МВД России напоминает гражданам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдения установленных правил и экипировки средствами защиты.

В прошлом месяце МВД опубликовало общефедеральную статистику о дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов. Так, за первые 6 месяцев 2021 года было зарегистрировано 180 аварий, в них погибли 5 человек, а 188 пострадали.

Напомним, сегодня стало известно об одном из таких ДТП. В Сочи мужчина сбил на электросамокате годовалого малыша и попытался скрыться.

По предварительным данным, вечером 22 августа девочка в возрасте 1 года и 8 месяцев вместе с отцом гуляла на улице Конституции СССР. В какой-то момент мужчина, двигаясь на электросамокате, допустил наезд на ребенка, после чего продолжил движение. В результате происшествия малолетняя получила повреждения в виде перелома чешуйчатой и орбитальной костей - в настоящее время пострадавшая находится в лечебном учреждении, где ей оказывают необходимую помощь. Личность водителя самоката установлена, им оказался 44-летний местный житель.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории