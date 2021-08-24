Собянин: В Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

Столичные власти не собираются к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Каких-то жестких ограничений мы не планируем к 1 сентября, - рассказал он в интервью Первому каналу. - Есть, конечно, требования, связанные с распределением потоков детей в школах, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия и так далее". По словам мэра, ничего не заменит живого общения учеников и учителей.

Ранее Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок на уроках для учителей столичных школ.