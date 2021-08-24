Суд отменил домашний арест гинекологу Дружининой по делу о торговле детьми

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского районного суда от 21 июля 2021 года о домашнем аресте Алены Дружининой и направил материалы на новое рассмотрение в тот же суд.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, это решение приняла апелляционная инстанция, которая рассматривала жалобу адвокатов об изменении меры на более мягкую и представление прокуратуры, которая просила суд отправить Дружинину под стражу.

Ранее 9 августа Пресненский суд Москвы не стал арестовывать Дружинину, отправив ее под домашний арест до 19 сентября. Она является одним из фигурантов дела о торговле детьми, которые были рождены в Москве суррогатными матерями доя иностранных пар - преимущественно китайских. По этому делу семь человек, в том числе врачи и акушеры, находятся под стражей в СИЗО, одна фигурантка под домашним арестом. Еще двое человек, в том числе главный обвиняемый Константин Свитнев, находятся в международном розыске.