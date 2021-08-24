Убившему грабителей тульскому предпринимателю продлили срок в СИЗО

Ленинским районным судом Тульской области удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей предпринимателю, обвиняемому в убийстве грабителей. Арест продлен до 24 октября, сообщила помощник судьи Ольга Кузнецова.

Преступление было совершено 23 июня, на следующий день подозреваемый был задержан и арестован, по решению суда, до 24 августа. Старший следователь СО по Зареченскому району Тулы 20 августа подал ходатайство в суд о продлении содержания под стражей на два месяца, поскольку для окончания предварительного расследования нужно проделать еще ряд процессуальных действий. Обвиняемый и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест. Суд счел аргументы следствия убедительными и продлил арест.

Убийство произошло в деревне Беликово под Тулой около 23 часов. По первоначальной версии, отец и сын забрались на склад, чтобы обворовать предпринимателя. Склад - это заброшенное помещение бывшего фермерского хозяйства, предприниматель использовал его для хранения пиломатериалов. Хозяин, застав воров в помещении, решил защитить имущество - он несколько раз ударил их по головам деревянным бруском. После этого связал обоих мужчин. Увидев, что грабители скончались, он, испугавшись, завернул обоих в одеяло и попытался вывезти тела машине. Далеко уехать не успел - возле поселка Иншинский его остановил патруль ДПС, который и обнаружил трупы в багажнике.

В ходе следствия выяснились новые подробности случившегося. Теперь мужчина обвиняется в умышленном убийстве на почве внезапно возникшей неприязни. По данным следствия, предприниматель не только ударил воров, но и задушил их потом - экспертиза показала, что отец и сын скончались от механической асфиксии.