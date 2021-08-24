У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19

Следственный комитет в Ярославской области начал проверку по факту допуска к работе с детьми вожатых с положительными тестами на коронавирус.

По предварительным данным, ПЦР-тесты четверых сотрудников центра "Орленок" в Переславском районе дали положительный результат.

- Сотрудники были допущены к работе с детьми до получения результатов исследований, 11-17 июля они контактировали со 115 детьми и 15 сотрудниками "Орленка", - рассказали в СК.

В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц.