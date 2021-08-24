В Ярославле уволили избивших пациентку санитаров

Двое санитаров специализированной скорой помощи, избившие в лифте пациентку, уволены.

- Причина увольнения - грубое нарушение служебных обязанностей. В должностных инструкциях совершенно четко прописано, как они должны вести себя с пациентами, что им можно, что нельзя. Работа очень непростая, но это не подразумевает не то что жестокость, сотрудники должны быть всегда гуманны, вежливы и корректны, даже при применении физических мер, - приводит ТАСС слова главврача Ярославской областной психиатрической больницы Александра Петрова.

Напомним, в понедельник в Сети появилось видео из лифта, в котором санитары специализированной скорой помощи избивают женщину со связанным бинтом руками.

- В стенах больницы наказаний пациентов за нарушение дисциплины быть не может. Пациенты не наказываются, они у нас лечатся, - отметил Петров.

Проверки по поводу инцидента начали департамент здравоохранения области, прокуратура и Следственный комитет.