В Реутове задержана санитарка, издевавшаяся над стариками

В подмосковном Реутове задержана 54-летняя санитарка, работавшая в местном пансионате по уходу за престарелыми. Ее подозревают в нанесении побоев постояльцу указанного заведения - это статья 116 УК РФ.

Отмечается, что по ходатайству следственных органов уголовное дело, возбужденное органами МВД, передано в Главное следственное управление СК России по Московской области. Именно там будет организовано дальнейшее расследование.

Сообщается, что в настоящее время следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми уже задержана.

По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой специализированного дома по ухода за престарелыми, "допускала в отношении подопечных жестокое обращение, а также не оказывала необходимого ухода". Противоправные действия женщины были запечатлены на видео, которое впоследствии было распространено в интернете.

"Подозреваемую в настоящее время допрашивает следователь. Осуществляется проведение следственных действий с руководством и учредителями дома престарелых. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения", - заключили в подмосковном главке СКР.