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24.08.2021 15:10

В Удомле обсудили успешные практики волонтерства и социального партнерства

В Удомле (Тверская область) по инициативе Калининской АЭС состоялся круглый стол "Проектный офис #ВМЕСТЕ - положительная практика социального партнерства и интеллектуального волонтерства". В числе участников - руководители общественных организаций и волонтерских движений, представители Калининской АЭС и администрации Удомельского городского округа. Приглашенным гостем мероприятия стала руководитель Тверского добровольческого центра "МЫВМЕСТЕ" Юлия Саранова.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

В ходе встречи эксперты обсудили успешный опыт реализации социально значимых проектов, которые способствуют развитию общества и благотворительности.

В качестве примера заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев привел создание проектного офиса #ВМЕСТЕ. Это механизм, который помогает решать проблемы города гораздо быстрее и эффективнее. Созданный по инициативе Калининской атомной станции, проектный офис объединил ресурсы бизнеса, власти и некоммерческих организаций, позволил привлечь дополнительные внебюджетные средства в социальную сферу Удомельского городского округа. В своем выступлении Олег Лебедев подчеркнул, что работа проектного офиса не подменяет хозяйственную деятельность администрации муниципалитета, а направлена на реализацию проектов, способствующих социальному и инфраструктурному развитию городского округа.

Фото: Калининская АЭС
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Также своим опытом решения социальных вопросов поделились остальные участники встречи. В частности, особое внимание они уделили оказанию шефской помощи социальным и образовательным учреждениям городского округа, деятельности волонтеров в период пандемии, вовлечению подростков в добровольческую деятельность.

"Мы попытались упорядочить всё поле существующих практик и выявить лучшие, - рассказала Юлия Саранова, руководитель Тверского добровольческого центра МЫВМЕСТЕ. - Мне понравился кейс с проектным офисом по развитию города Удомля. По-моему, это очень интересная системная практика, когда бизнес не просто направляет финансовые средства, а ещё и делится компетенциями, совместно с другими участниками помогает развивать территорию. Видно, что Калининская АЭС - это лидер социальных изменений, который реально меняет жизнь территории в лучшую сторону".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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