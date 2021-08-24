АвтоВАЗ снова приостановил конвейер из-за дефицита чипов

Концерн "АвтоВАЗ" снова приостановил производство в Тольятти на трех линиях из-за нехватки электронных компонентов. Пока наладить их поставки не удалось. График работы изменен с 23 августа. Сбой произошел в поставке электронных чипов Bosch, сообщили в компании. Подобные проблемы возникали также в июне и июле этого года.

В минпромторге признают наличие проблем с поставками комплектующих. "Министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке", - пояснили "РГ" в минпромторге. Ранее там отмечали, что стабилизация ситуации ожидается к концу августа - сентябрю 2021 года. Других заявлений о развитии ситуации от министерства пока не было.

На автомобильную промышленность повлияла пандемия. В период локаута выпуск автомобилей приостановили компании по всему миру, соответственно, резко снизился спрос и на чипы. Когда же производство вновь запустили во второй половине 2020 года, выпуск чипов стал отставать от резко выросших потребностей, поскольку обнаружилась нехватка сырья. Какое-то время АвтоВАЗу удавалось поддерживать стабильное производство за счет запасов и использования приемлемых аналогов.

Как отмечают в компании, три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два рабочих дня оплатят в размере двух третей от средней зарплаты, чтобы избежать значительного сокращения доходов персонала. Завод "Lada Ижевск", который использует для сборки Lada Vesta другие компоненты, продолжит работать в обычном режиме, сообщает РБК.

АвтоВАЗ оказывает значительное влияния на рынок труда и другие сегменты экономики. На производстве занято около 40 тысяч сотрудников. Численность персонала постепенно сокращалась в последние годы. Бывали и массовые увольнения - в кризисы 2008-2009 годов и 2014-2015 годов.