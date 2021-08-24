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24.08.2021 17:54
Рубрика: Происшествия

МЧС Башкирии прокомментировало взрыв бочки, из-за которого погиб ребенок

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Металлическая бочка, из-за возгорания которой двое детей получили термические ожоги в селе Акъяр Хайбуллинского района, не имела внешних признаков опасности. Именно поэтому пожарные, которые вытащили эту бочку из горящего гаража, оставили ее на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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Напомним, 17 августа двое шестилетних мальчиков во время игры подожгли бочку, стоявшую на улице. Произошел хлопок: один из мальчиков получил термические ожоги 50 процентов тела, а второй - 90 процентов и умер в больнице на шестой день после происшествия. В ходе проверки выяснилось, что за несколько часов до происшествия металлическую бочку вытащили из горящего гаража пожарные.

В МЧС по Башкирии уточнили, что сообщение о горении гаража на улице Акмуллы в селе Акъяр поступило днем, 17 августа. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление внутри металлического гаража. Работники пожарно-спасательной части № 93 села частично разобрали металлическую обшивку гаража с одной стороны для более эффективной подачи огнетушащих средств. Также в ходе тушения оттуда вынесли металлическую бочку, которая не вздулась и не имела механических повреждений, и поэтому не вызвала опасений у пожарных. Газовых и иных взрывоопасных баллонов внутри гаража и рядом с местом происшествия не было.

Пожар полностью потушили через полчаса и на всякий случай провели проливку всех конструкций, чтобы исключить повторные возгорания. Через три часа после этого пожарным поступило сообщение: по тому же адресу горит сухая трава. На место снова выехал дежурный караул 93 пожарно-спасательной части. На этот раз горела бочка и трава вокруг нее.

- Чтобы произошло воспламенение любой газовоздушной смеси необходим источник зажигания. С момента полной ликвидации горения до повторного возгорания прошло около трех часов, при этом признаков горения замечено не было, жалоб от населения не поступало. В настоящий момент по фактам указанных пожаров органами предварительного расследования проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Между тем в региональном СК завели уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По предварительной информации, в бочке находился карбид.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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