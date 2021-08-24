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24.08.2021 03:00

АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало помощь образовательным учреждениям в преддверии нового учебного года

 АО "Транснефть - Западная Сибирь" направило около 9 млн рублей на оказание помощи организациям дошкольного, школьного и высшего образования в подготовке к новому учебному году. Благотворительную помощь от оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Западной Сибири получили образовательные учреждения в Томской, Омской и Кемеровской областях.

Основной объем средств был выделен на проведение ремонта и обновление материальной базы Томского политехнического университета. Здесь выполнен ремонт учебной аудитории, приобретена специализированная учебная мебель и мультимедийное оборудование, организован виртуальный учебный комплекс.

При финансовой поддержке компании обновлен фонд учебной литературы МБОУ "Зеленогорская средняя общеобразовательная школа" Крапивинского района Кемеровской области. Библиотека школы пополнилась 700 экземплярами новых учебников для учащихся 2 - 11 классов.

В Элитовской средней школе Москаленского района Омской области на благотворительные средства АО "Транснефть - Западная Сибирь" проведен ремонт в школьном музее, посвященном истории Великой Отечественной войны. В помещении установлены новые современные оконные блоки и двери. Также предприятие выделило средства на замену оконных конструкций в детском саду "Радуга".

Благодаря финансовой помощи АО "Транснефть - Западная Сибирь" омский социально-реабилитационный центр "Гармония" закупил более 10 тысяч единиц книг, тетрадей, альбомов и других необходимых товаров для подготовки воспитанников к новому учебному году.

К благотворительной деятельности предприятия присоединились добровольцы корпоративного волонтерского движения. Во время акции "Помогаем детям вместе" сотрудники организовали сбор канцелярских товаров и спортивного инвентаря для детей из семи социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов. В мероприятии приняли участие 740 добровольцев. География проекта охватила все регионы, где работает АО "Транснефть - Западная Сибирь" - Омск, Томск, Ишим, Красноярск, Новосибирск. Новые учебные принадлежности и книги получили около 500 детей.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение энергетического оборудования на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Новосибирского районного нефтепроводного управления.

В ходе реализации проекта проведен монтаж аппарата управления оперативным током (АУОТ) с оснащением комплектами энергоемких аккумуляторных батарей со сроком эксплуатации не менее 10 лет. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения реализована схема параллельной работы АУОТ.

Аппарат управления оперативным током предназначен для бесперебойного питания постоянным током цепей управления, защиты, систем микропроцессорной автоматики, сигнализации, телемеханики, высоковольтных выключателей закрытого распределительного устройства Анжеро-Судженской ЛПДС.

Стабильное энергоснабжение - один из ключевых параметров соблюдения графиков поставок нефти и нефтепродуктов компаниям-партнерам и обеспечения безаварийной работы производственной инфраструктуры. Поэтому предприятие уделяет приоритетное внимание модернизации энергетического оборудования, а также его своевременному техническому обслуживанию. В текущем году для повышения надежности энергоснабжения объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" производит замену четырех электродвигателей на Мариинской НПС Новосибирского РНУ и четырех электродвигателей Кемчугской НПС Красноярского РНУ, модернизацию ЛЭП 10 кВ в зоне ответственности Татарской НПС Омского РНУ.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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