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24.08.2021 15:57

АО "Транснефть - Западная Сибирь" предупредила о попытках мошенничества

В последнее время участились случаи обращений в различные компании и организации неизвестных лиц, представляющихся работниками АО "Транснефть - Западная Сибирь" с фиктивными предложениями об участии в закупках для ПАО "Транснефть" и дочернего предприятия.

Представляясь сотрудниками ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть - Западная Сибирь", либо ссылаясь на тесную взаимосвязь со специалистами предприятия, неизвестные лица предлагают принять участие в вымышленных или реальных процедурах закупок. Например, по поставкам промышленной продукции, оказанию образовательных, охранных и иных услуг.

Письма в организации поступают с электронных почтовых ящиков, имеющих признаки массовой рассылки. К письму мошенники прикладывают файлы в формате Word (извещение о проведении закупки, техническое задание), в которых изложена недостоверная информация, указаны вымышленные данные сотрудников организации, якобы разработавших и утвердивших конкурсную документацию.

Также в качестве обязательного условия мошенники выдвигают необходимость приобретения свидетельства "национального реестра надежных поставщиков", "реестра добросовестных поставщиков", "регистра проверенных организаций", вступления в "межрегиональный реестр экспертизы и оценки" для подтверждения профессиональной репутации по предмету закупки или получения так называемого "сертификата соответствия", не предусмотренного положением о закупке товаров, работ, услуг ПАО "Транснефть" и другими нормативными документами Компании.

Злоумышленники убеждают предпринимателей, что включение в так называемый "белый список" гарантирует им победу или, как минимум, повышает шансы на заключение контракта с нефтепроводной компанией.

Мошеннические предложения поступают также и предприятиям, уже участвующим в закупочных процедурах, проводимых ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть - Западная Сибирь". Среди них предложения об оказании услуг в подготовке заявок на участие в закупках, содействия в признании победителями закупочных процедур и иные посреднические услуги. Лица, предлагающие данные услуги, также представляются работниками акционерного общества, либо ссылаются на наличие "тесных" отношений с сотрудниками и знание "специфических" требований и условий, что якобы позволит побеждать в проводимых торговых процедурах.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" информирует, что указанные предложения и действия не имеют никакого отношения к деятельности предприятия, носят провокационный, противоправный характер и совершаются с целью получения денежных средств за документы, которые фактически не являются необходимыми для участия в закупках.

ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть - Западная Сибирь" осуществляют закупочную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами, проводимые процедуры имеют открытый и прозрачный характер и не предусматривают услуг посреднических структур. Вся информация о проводимых ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть - Западная Сибирь" закупках размещается на официальных ресурсах - www.zakupki.gov.ru, www.transneft.ru/tenders/all, www.sberbank-ast.ru.

Вся переписка между ПАО "Транснефть", АО "Транснефть - Западная Сибирь" и контрагентами осуществляется в рамках установленного документооборота, в котором документы, в том числе адресные запросы технико-коммерческих предложений, оформляются на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, имеют установленный состав реквизитов и регистрацию.

С учетом изложенного АО "Транснефть - Западная Сибирь" просит участников закупок товаров, работ, услуг предприятия во избежание негативных последствий не поддаваться на поступающие провокационные предложения. Предприятие рекомендует проявлять бдительность при заключении сделок и обращаться в правоохранительные органы с заявлением о попытке совершения мошеннических действий со стороны неустановленных лиц.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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