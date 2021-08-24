Опубликовано видео с места схода селя в Дагестане

В горных районах Дагестана из-за ливня образовались мощные селевые потоки, которые привели сразу к нескольким чрезвычайным происшествиям, в результате которых пропали люди.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по Дагестану Сулейман Рамазанов, спасатели эвакуировали 30 человек, заблокированных в ущелье Карадахская теснина в Гунибском районе. Двое пропали без вести, сейчас ведутся их поиски.

Кроме этого, пропали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 (52-летняя мать с 20-летним сыном), который селевым потоком унесло из села Хаджалмахи Левашинского района в направлении реки Казикумухское Койсу.

Как писала "РГ", в селе Куппа Левашинского района унесло грузовую "Газель", идут поиски водителя. Спасателям помогают около 500 местных жителей.