В Петербурге возобновят работу развлекательные центры

Власти Санкт-Петербурга приняли решение об отмене ряда ограничений с 27 августа 2021 года.

Как сообщают в Смольном, с этого дня смогут возобновить работу развлекательные центры в торговых комплексах. Разрешен доступ посетителей в аквапарки, в находящиеся в помещениях аттракционы, в детские игровые комнаты (кроме расположенных в кафе и ресторанах), а также зрителей - на спортивные мероприятия.

При этом для развлекательных центров в ТЦ и игровых комнат установлено ограничение - не больше одного человека на 4 квадратных метров площади. Для аквапарков - не более одного человека на 10 квадратных метров площади водной зоны. Для аттракционов, расположенных в помещениях, - не более одного человека на 12 квадратных метров.

Важное условие - вакцинация работников. К 27 августа все они должны либо получить первый компонент вакцины, либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел коронавирусом не раньше, чем шесть месяцев назад.