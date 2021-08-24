Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2021 года № 622 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 29.08.2021" заменить словами "По 26.09.2021".

1.2. Пункты 2.1.25, 2.1.28, 2.1.29, абзац шестнадцатый пункта 2-37, пункты 2-43 и 15-1 постановления исключить.

1.3. Пункт 2.1.26 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.26. Доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные на территории объектов предприятий общественного питания".

1.4. Пункт 2-5.29 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"Допуск посетителей в объекты, предназначенные для развлечения и досуга, расположенные в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, а также детские игровые комнаты (за исключением детских игровых комнат, расположенных на территории объектов предприятий общественного питания) осуществляется при условии:

актуализации стандарта безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

обеспечения одновременного нахождения посетителей в объекте оказания услуг не более 1 человека на 4 кв. м площади указанного объекта, а также с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий";

установки и обеспечения работы электронной системы подсчета посетителей на объекте оказания услуг;

обеспечения термометрии посетителей с использованием бесконтактных термометров и недопущения прохождения на объект оказания услуг лиц с повышенной температурой тела;

обеспечения соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра, а также использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц;

недопущения нахождения в объектах, предназначенных для развлечения и досуга, расположенных в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров, посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

обеспечения установки между работником и посетителем защитного экрана в местах взаимодействия с посетителями (на кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей посетителей);

использования терминалов для безналичного расчета посетителей;

с 27.08.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее - вакцина);

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

с 01.10.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.5. Абзац восьмой пункта 2-5.32 постановления изложить в следующей редакции: "либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;".

1.6. Пункт 2-5.32 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"Организовать с 27.08.2021 доступ посетителей на аттракционы, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), при условии соблюдения следующих требований:

актуализации стандарта безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Государственной технической инспекцией Санкт-Петербурга;

обеспечения одновременного нахождения посетителей в объекте оказания услуг не более 1 человека на 12 кв. м площади указанного объекта, а также с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий";

установки и обеспечения работы электронной системы подсчета посетителей на объекте оказания услуг;

обеспечения термометрии посетителей с использованием бесконтактных термометров и недопущения прохождения па объект оказания услуг лиц с повышенной температурой тела;

обеспечения соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра, а также использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц;

использования посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, в объекте оказания услуг с использованием аттракционов, за исключением непосредственного нахождения на аттракционе;

обеспечения установки между работником и посетителем защитного экрана в местах взаимодействия с посетителями (па кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей посетителей);

использования терминалов для безналичного расчета посетителей;

с 27.08.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

с 01.10.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.7. Пункты 2-37 и 2-53 - 2-55 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.8. В пунктах 2-42, 3.4 и 3.5 постановления слова "по 29.08.2021" заменить словами "по 26.09.2021".

1.9. Пункт 2-50 постановления изложить в следующей редакции:

"2-50. С 27.08.2021 по 26.09.2021 запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (за исключением проведения спортивных и физкультурных мероприятий по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, проведения в театрах, цирках, организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, и концертных залах культурных и зрелищных мероприятий по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, а также проведения иных мероприятий (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга), а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Максимально допустимое количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых в театрах, цирках и концертных залах в период с 27.08.2021 по 26.09.2021 в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, составляет не более 1500 человек.

Максимально допустимое количество посетителей спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, а также конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий), проводимых по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, определяется исходя из требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

В случае, если количество посетителей мероприятий, указанных абзаце третьем настоящего пункта, согласованных соответственно Комитетом по физической культуре и спорту, Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, превышает 500 человек, проведение таких мероприятий допускается при наличии согласования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Проведение спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 75 человек по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту допускается при условии соблюдения организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими проведение указанных мероприятий, следующих требований:

недопущения посетителей по входному билету без указания зрительского места, а также реализации указанных билетов;

обеспечения просмотра соответствующего мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах;

обеспечения с 27.08.2021 наличия у всех участников соответствующего мероприятия, в том числе спортсменов, тренеров, судей, а также иных лиц, обеспечивающих его проведение (за исключением посетителей) (далее - участники мероприятия):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения соответствующего мероприятия.

Проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга допускается при условии обеспечения:

с 27.08.2021 наличия у всех участников мероприятия:

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения соответствующего мероприятия;

с 01.10.2021 наличия у всех участников мероприятия:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения соответствующего мероприятия.

В отношении участников мероприятия, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

При проведении мероприятий, согласованных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, организаторы соответствующих мероприятий, а также собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся указанные мероприятия, обязаны обеспечить использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, а также соблюдение требований, предусмотренных постановлением, условий проведения соответствующих мероприятий.

В случае выявления неисполнения запрета (временного ограничения), предусмотренного в абзаце первом настоящего пункта, а также иных требований, предусмотренных постановлением, согласование проведения мероприятий соответствующими организациями (индивидуальными предпринимателями), а также проведения мероприятий в соответствующих зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), указанных в абзаце первом настоящего пункта, в дальнейшем допускается только после принятия мер, устраняющих причины неисполнения установленных запретов (временных ограничений) и требований, в соответствии с порядками, указанными в пунктах 15-4, 15-5 и 15-10 постановления".

1.10. Дополнить постановление пунктами 2-57 и 2-58 следующего содержания:

"2-57. Организовать допуск посетителей в аквапарки при условии соблюдения следующих требований:

актуализации стандарта безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по физической культуре и спорту;

обеспечения одновременного нахождения посетителей в аквапарке не более 1 человека на 10 кв. м площади водной зоны аквапарка и не более 1 человека на 4 кв. м площади - в иных помещениях аквапарка, доступных для посещения граждан, а также с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий";

установки и обеспечения работы электронной системы подсчета посетителей на объекте оказания услуг;

обеспечения термометрии посетителей с использованием бесконтактных термометров и недопущения прохождения на объект оказания услуг лиц с повышенной температурой тела;

обеспечения соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра, а также использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц;

обеспечения установки между работником и посетителем защитного экрана в местах взаимодействия с посетителями (па кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей посетителей);

использования терминалов для безналичного расчета посетителей;

с 27.08.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

с 01.10.2021 наличия у 100 процентов работников (от фактической численности работников):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

В отношении лиц, нс имеющих гражданства Российской Федерации, подтверждение получения ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

2-58. Установить, что проведение торжественных линеек, посвященных Дню знаний, осуществляется при условии соблюдения требований и рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.11. Пункт 3.3 постановления изложить в следующей редакции:

"3.3. Рекомендовать по 26.09.2021 гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, в том числе гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания:".

1.12. Дополнить постановление пунктом 15-10 следующего содержания:

"15-10. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 26.08.2021 утвердить порядок согласования и условия проведения мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий)".

2. Комитету по физической культуре и спорту до 26.08.2021 привести свои правовые акты в соответствие с постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2 - 1.6 и 1.9 - 1.11, вступающих в силу с 27.08.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева O.II.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







