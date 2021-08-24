Абрамченко назвала причину разлива нефти под Новороссийском

Основная причина произошедшего 7 августа разлива нефти под Новороссийском - многолетнее отсутствие капитального ремонта сооружений, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что подрядчик сменился совсем недавно, в марте 2021 года. "А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывался", - цитирует Абрамченко РИА Новости.

Сейчас, как добавила Абрамченко, Росприроднадзор оценивает, сколько нефтепродуктов оказалось в Черном море, сколько удалось собрать, а также будет подсчитан ущерб. Кроме того, идут проверки во всех портах, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Выброс нефти произошел 7 августа в порту Новороссийска при погрузке греческого танкера Minerva Symphony. ЧП произошло в шести километрах от берега в районе курортного поселка Южная Озереевка.

Как ранее сообщал гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань, причиной разрушения гидрокомпенсатора на выносном причале нефтеналивного терминала КТК мог стать заводской брак.