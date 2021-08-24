Генеральный план Сочи подготовят к ноябрю 2023 года

Действующий генплан курорта приняли в 2009-м, он был рассчитан до 2032 года. Однако этот документ уже не отражает реальное положение дел и не предполагает развития города. Поэтому было решено подготовить новый план.

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, это будет конституция, по которой Сочи станет развиваться в ближайшие годы. Будут организованы широкие общественные обсуждения и соберут предложения от жителей города. Новый генплан позволит сделать Сочи курортом мирового уровня. Он должен стать еще более комфортным и для жителей, и для отдыхающих. Будут отведены участки для школ, детских садов, поликлиник, обозначены зоны с ограничениями строительства. Сюда входят 500-метровая прибрежная полоса с определенными требованиями к высотности зданий, границы исторического поселения и объектов культурного наследия, актуальные зоны затопления и подтопления.

Параллельно разрабатывается стратегия социально-экономического развития курорта до 2030 года. Эксперты проанализировали текущую ситуацию и выявили основные проблемы: точечная застройка, нехватка социальных объектов, износ коммунальных сетей на 70 процентов, отсутствие объектов берегоукрепления, недостаток пляжей. Важно закрепить в генплане и пункт о сохранении уникальной природы - главной ценности Сочи.

Специалисты заканчивают муниципальную ревизию всех городских земель, резервируют участки, в первую очередь, для строительства социальных объектов. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию три новые школы и три детских сада, а до 2030 года планируется построить еще 50 образовательных учреждений. Напомним, что на время разработки генплана приостановлена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов.

Кстати

Разработкой документа займется Санкт-Петербургский институт перспективного градостроительства, который ранее подготовил генплан Краснодара. Мэр Сочи Алексей Копайгородский и директор НИИ перспективного градостроительства Павел Спирин подписали соответствующее соглашение.