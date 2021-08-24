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24.08.2021 23:35
Рубрика: Культура

Генеральный план Сочи подготовят к ноябрю 2023 года

Текст: Ирина Белова
Российская газета - Экономика Юга России № 191(8542)
Действующий генплан курорта приняли в 2009-м, он был рассчитан до 2032 года. Однако этот документ уже не отражает реальное положение дел и не предполагает развития города. Поэтому было решено подготовить новый план.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, это будет конституция, по которой Сочи станет развиваться в ближайшие годы. Будут организованы широкие общественные обсуждения и соберут предложения от жителей города. Новый генплан позволит сделать Сочи курортом мирового уровня. Он должен стать еще более комфортным и для жителей, и для отдыхающих. Будут отведены участки для школ, детских садов, поликлиник, обозначены зоны с ограничениями строительства. Сюда входят 500-метровая прибрежная полоса с определенными требованиями к высотности зданий, границы исторического поселения и объектов культурного наследия, актуальные зоны затопления и подтопления.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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Параллельно разрабатывается стратегия социально-экономического развития курорта до 2030 года. Эксперты проанализировали текущую ситуацию и выявили основные проблемы: точечная застройка, нехватка социальных объектов, износ коммунальных сетей на 70 процентов, отсутствие объектов берегоукрепления, недостаток пляжей. Важно закрепить в генплане и пункт о сохранении уникальной природы - главной ценности Сочи.

Специалисты заканчивают муниципальную ревизию всех городских земель, резервируют участки, в первую очередь, для строительства социальных объектов. До конца текущего года будут введены в эксплуатацию три новые школы и три детских сада, а до 2030 года планируется построить еще 50 образовательных учреждений. Напомним, что на время разработки генплана приостановлена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов.

Кстати

Разработкой документа займется Санкт-Петербургский институт перспективного градостроительства, который ранее подготовил генплан Краснодара. Мэр Сочи Алексей Копайгородский и директор НИИ перспективного градостроительства Павел Спирин подписали соответствующее соглашение.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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