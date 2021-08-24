Новости

В Петербурге предложили повысить цены на проезд на два рубля 10:51
В Карелии умер третий человек после употребления суррогатного алкоголя 10:51
Суд отменил домашний арест гинекологу Дружининой по делу о торговле детьми 10:43
Под Воронежем более 30 тысяч человек остались без воды 10:40
В Приамурье трое подростков осквернили Мемориал Славы 10:39
В Сочи в пик курортного сезона рекордно подешевели авиабилеты 10:37
Захарова дала братский совет Зеленскому 10:36
В Тюмени избавили от многолетней боли пациентку с неясным диагнозом 10:31
Собянин рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице 10:30
Избившие пациентку в Ярославле санитары отстранены от работы 10:26
В Испании захотела остаться лишь половина эвакуированных афганцев 10:16
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула 10:12
Мишустин расширил меры поддержки птицеводов 10:09
В Сочи появился видеогид по достопримечательностям курорта 10:07
МИД РФ: Москва не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину 09:52
Полицейские задержали двух мужчин за нападение на таксиста в Подмосковье 09:47
Политолог Андрей Золотарев: Нынешний курс Киева приведет к распаду Украины 09:41
Россияне стали чаще жаловаться на взлом аккаунтов на "Госуслугах" 09:40
На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер 09:39
Петр Бирюков: В Москве улучшат качество и надежность электроснабжения 09:31
Опрос: Каждый третий российский школьник провел каникулы дома 09:27
Netflix до конца года выпустит 43 новых фильма 09:15
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли два человека 09:13
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года 09:08
Дебаты на "Первом" начались с вопросов демографии и безопасности 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 10:37
Рубрика: Экономика

В Сочи в пик курортного сезона рекордно подешевели авиабилеты

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В пик летнего сезона отдыха авиабилеты по популярным направлениям начали продавать с 50-процентной скидкой из-за избытка перевозки и ограничений внутри регионов РФ. Сочи стал лидером по снижению цен на авиабилеты. Так, в продаже появились билеты на курорт по цене до десяти раз ниже, чем обычно. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Авиабилеты на сентябрь подешевели на 23%

По данным сервиса Kupibilet, в России средний чек авиабилетов на перелеты по стране в одну сторону с вылетом в сентябре-декабре 2021 года упал на 13-17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Билеты туда-обратно подешевели на 30 процентов по сравнению с показателями 2020 года. На август и сентябрь по России они продаются сейчас в среднем на 15-20 процентов дешевле, чем в августе 2019 года.

Причем российские авиакомпании вынуждены еще больше снижать цены на перевозку по популярным южным маршрутам, например, в Сочи. Например, билеты в Сочи из Москвы на 24 августа можно купить за 1,5 тысячи рублей в одну сторону, а далее на даты в августе - за 2-2,5 тысячи рублей.

В среднем цена составляет около семи-девяти тысяч рублей за билеты в обе стороны. При этом август считается пиком сезона в Краснодарском крае. До пандемии билеты в Сочи с вылетом в этом месяце стоили 15-20 тысяч рублей туда и обратно.

В сентябре средняя цена авиабилетов из Москвы в Сочи еще ниже. Долететь до Сочи из Москвы в начале сентября можно за шесть-семь тысяч рублей в обе стороны.

По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России, основная причина таких низких цен - новые правила для туристов на Кубани. Напомним, с 1 августа при заселении в организованные средства размещения требуется сертификат о прививке (либо медотвод), справке о перенесенном коронавирусе не более полугода назад со дня выздоровления до момента заезда или согласие на вакцинацию в течение трех дней и отрицательный ПЦР-тест.

Как рассказали в АТОР, по данным главы Ростуризма Зарины Догузовой, отмены бронирований в Краснодарском крае в связи с ограничениями, которые она в очередной раз назвала избыточными, составили примерно 20-30 процентов. Туроператоры отметили, что текущая загрузка отелей в регионе составляет 60-70 процентов, в то время как обычно в августе - 90 процентов.

"Сейчас сложилась парадоксальная ситуация - места в качественные отели Сочи уровня "четыре звезды" на август можно легко найти в продаже, - объяснили в пресс-службе туроператора "Интурист". - Такого раньше не было никогда. Отели дают спецпредложения, снижают цены, но ситуацию это не спасает. Некоторые качественные объекты Адлера уже закрыли целые корпуса, сведя всех гостей в один".

Как уточнили в АТОР, избыток перевозки в Сочи в итоге вылился в демпинговое соревнование авиакомпаний. По оценкам экспертов, этим летом авиакомпании выполняют на 25 процентов больше рейсов в Сочи, чем в августе 2020 года.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений
Партии начинают предвыборные дебаты на радио и телевидении
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии