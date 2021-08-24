В Сочи в пик курортного сезона рекордно подешевели авиабилеты

В пик летнего сезона отдыха авиабилеты по популярным направлениям начали продавать с 50-процентной скидкой из-за избытка перевозки и ограничений внутри регионов РФ. Сочи стал лидером по снижению цен на авиабилеты. Так, в продаже появились билеты на курорт по цене до десяти раз ниже, чем обычно. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным сервиса Kupibilet, в России средний чек авиабилетов на перелеты по стране в одну сторону с вылетом в сентябре-декабре 2021 года упал на 13-17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Билеты туда-обратно подешевели на 30 процентов по сравнению с показателями 2020 года. На август и сентябрь по России они продаются сейчас в среднем на 15-20 процентов дешевле, чем в августе 2019 года.

Причем российские авиакомпании вынуждены еще больше снижать цены на перевозку по популярным южным маршрутам, например, в Сочи. Например, билеты в Сочи из Москвы на 24 августа можно купить за 1,5 тысячи рублей в одну сторону, а далее на даты в августе - за 2-2,5 тысячи рублей.

В среднем цена составляет около семи-девяти тысяч рублей за билеты в обе стороны. При этом август считается пиком сезона в Краснодарском крае. До пандемии билеты в Сочи с вылетом в этом месяце стоили 15-20 тысяч рублей туда и обратно.

В сентябре средняя цена авиабилетов из Москвы в Сочи еще ниже. Долететь до Сочи из Москвы в начале сентября можно за шесть-семь тысяч рублей в обе стороны.

По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России, основная причина таких низких цен - новые правила для туристов на Кубани. Напомним, с 1 августа при заселении в организованные средства размещения требуется сертификат о прививке (либо медотвод), справке о перенесенном коронавирусе не более полугода назад со дня выздоровления до момента заезда или согласие на вакцинацию в течение трех дней и отрицательный ПЦР-тест.

Как рассказали в АТОР, по данным главы Ростуризма Зарины Догузовой, отмены бронирований в Краснодарском крае в связи с ограничениями, которые она в очередной раз назвала избыточными, составили примерно 20-30 процентов. Туроператоры отметили, что текущая загрузка отелей в регионе составляет 60-70 процентов, в то время как обычно в августе - 90 процентов.

"Сейчас сложилась парадоксальная ситуация - места в качественные отели Сочи уровня "четыре звезды" на август можно легко найти в продаже, - объяснили в пресс-службе туроператора "Интурист". - Такого раньше не было никогда. Отели дают спецпредложения, снижают цены, но ситуацию это не спасает. Некоторые качественные объекты Адлера уже закрыли целые корпуса, сведя всех гостей в один".

Как уточнили в АТОР, избыток перевозки в Сочи в итоге вылился в демпинговое соревнование авиакомпаний. По оценкам экспертов, этим летом авиакомпании выполняют на 25 процентов больше рейсов в Сочи, чем в августе 2020 года.