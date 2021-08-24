СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проанализировать информацию о нескольких случаях исчезновения детей в Тюмени.

Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ранее в СМИ появились данные, что в городе и области с 1997 года пропали девять несовершеннолетних. Тела некоторых с признаками насильственной смерти были обнаружены. В последнем таком случае это были останки пропавшей восьмилетней девочки.

Школьница, напомним, ушла из дома в неизвестном направлении 30 июня. Она не попала на наружные камеры, которых в отдаленном районе, где девочка жила с отцом, очень немного. Не заметили ее и прохожие. Долгие недели ребенка искали силами правоохранительных органов и волонтеров, но безуспешно.

Тело школьницы, упакованное в мешки, нашли на берегу озера Оброчное недалеко от заправки только 19 августа. Наткнулись на него случайно рабочие, косившие траву. При этом поисковики заверили: ранее это место уже осматривали и не раз.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство" передано в центральный аппарат СК. Эксперты выясняют точную дату и причину смерти ребенка.