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19.08.2021 17:25
Рубрика: Происшествия

Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли завернутым в пакет

Следователи подтвердили, что тело ребенка, найденное на берегу озера Оброчного, принадлежит пропавшей 30 июня восьмилетней девочке. Информацию подтвердили в ходе первичных следственных действий, сообщает СК РФ.

Фото: Пресс-служба МЧС Абхазии
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Напомним, 30 июня 2021 года девочка ушла на прогулку из дома по улице Судостроителей, где жила с отцом. Точное место прогулки было неизвестно, но родные предположили, что девочка отправилась в соседний пансионат, где дети часто проводили время из-за незапароленного Wi-Fi, скачивая игры. Вечером девочка не вернулась домой, ночью отец обратился в полицию. С того дня начались масштабные поиски пропавшей, которые не принесли результата.

19 августа на берегу озера было найдено тело девочки. По данным следователей, оно было завернуто в пакет. При этом волонтеры, которые участвовали в поисках, заявили, что прочесывали место обнаружения несколько раз - в период с 7 по 15 июля, а также в конце месяца. По их словам, ничего подозрительного тогда найдено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Расследование дело передано в центральный аппарат СК РФ. Сейчас эксперты выясняют точную дату и причину смерти ребенка.

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