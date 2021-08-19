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19.08.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

В Тюмени нашли тело ребенка: предположительно, пропавшей девочки

Текст: Екатерина Призова

В Тюмени, в отдаленном старом микрорайоне Лесобаза, работают следователи: здесь сегодня было обнаружено тело ребенка. Пока точной информации нет, но останки, вероятно, могут принадлежать пропавшей в конце июля девятилетней школьнице.

В Тюмени за информацию о пропавшей девочке объявили вознаграждение

"Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится идентификация личности погибшей", - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Напомним, 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей, где жила с отцом, и отправилась гулять. Куда конкретно, было неизвестно, но, по словам родни, она могла уйти в соседний пансионат, где дети скачивали игры на телефон, используя чей-то незапароленный Wi-Fi. Вечером школьницу, которая так и не вернулась домой, хватились. Заявление в полицию поступило ночью. И со следующего утра и по сегодняшний день пропавшую девочку не переставали искать и стражи порядка, и волонтеры, и просто неравнодушные горожане.

Обстоятельства ее исчезновения расследовались в рамках почти сразу же заведенного уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство".

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