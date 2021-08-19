В Тюмени волонтеры не раз проверяли место, где нашли тело девочки

Волонтеры, которые участвовали в поисках пропавшей в конце июня девятилетней тюменской школьницы, рассказали, что не раз проверяли и то место, где сегодня было найдено тело ребенка.

"Эти места мы прочесывали и не один раз. Примерно это было числа 7-15 июля, и конец месяца. Ничего подозрительного там не было", - сообщила агентству РИА Новости поисковик Анастасия Михлева.

Напомним, девочка ушла из дома на улице Судостроителей, где жила с отцом, 30 июня. Достоверно не известно, куда она отправилась - нет записей с камер и свидетельств прохожих. Ночью от членов семьи пропавшей школьницы поступило заявление в органы. Было возбуждено уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство". Поиски девочки продолжались по сей день.

Сегодня Следственный комитет РФ сообщил об обнаружении тела неопознанного пока ребенка. Его нашли там же, на Лесобазе, примерно в двух километрах от дома девочки, но пока официально не подтверждается, что это именно она.