Новости

Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 15:16
В зоопарке Уфы енот напал на годовалого ребенка 15:07
Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды 15:07
Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике 14:59
МЧС усилило группировку в якутском заповеднике "Ленские столбы" 14:58
На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию техсистем 14:45
В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары и ветра 14:39
В Подмосковье изъяли свыше 20 килограммов синтетических наркотиков 14:34
Ученые усомнились в эффективности американской вакцины против штамма "дельта" 14:32
В Красноярске суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову 14:32
В трех регионах выплатят компенсации пострадавшим от недостроев 14:28
В КБР предупредили о шквалистом ветре и ливнях до 21 августа 14:26
В Тюмени волонтеры не раз проверяли место, где нашли тело девочки 14:18
Синоптик спрогнозировал "мешок" полярного воздуха для Москвы 14:02
Газ в Европе дешевеет после сообщений о поставках по "Северному потоку-2" 14:00
Лавров предложил возобновить работу московского формата по Афганистану 13:57
На Ялтинский экономический форум приедут делегаты из 96 стран 13:56
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров 13:51
В Челябинске полиция проверит факт нападения охранника ТЦ на девушку 13:45
На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса 13:42
Президент Беларуси рассказал, какой бизнес нужен стране 13:40
На ВДНХ стартуют бесплатные показы в Летнем кинотеатре 13:39
Площадь пожара у санатория на Урале увеличилась до 60 га 13:37
Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда 13:36
Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 14:18
Рубрика: Происшествия

В Тюмени волонтеры не раз проверяли место, где нашли тело девочки

Текст: Екатерина Призова

Волонтеры, которые участвовали в поисках пропавшей в конце июня девятилетней тюменской школьницы, рассказали, что не раз проверяли и то место, где сегодня было найдено тело ребенка.

В Тюмени за информацию о пропавшей девочке объявили вознаграждение

"Эти места мы прочесывали и не один раз. Примерно это было числа 7-15 июля, и конец месяца. Ничего подозрительного там не было", - сообщила агентству РИА Новости поисковик Анастасия Михлева.

Напомним, девочка ушла из дома на улице Судостроителей, где жила с отцом, 30 июня. Достоверно не известно, куда она отправилась - нет записей с камер и свидетельств прохожих. Ночью от членов семьи пропавшей школьницы поступило заявление в органы. Было возбуждено уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство". Поиски девочки продолжались по сей день.

Сегодня Следственный комитет РФ сообщил об обнаружении тела неопознанного пока ребенка. Его нашли там же, на Лесобазе, примерно в двух километрах от дома девочки, но пока официально не подтверждается, что это именно она.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории