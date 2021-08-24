Ресурсная база "Северного потока-2" готова к запуску

Ресурсная база "Северного потока-2" полностью готова к запуску, рассказал главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов.

Он сообщил, то за лето провели работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, который является наиболее сложным с точки зрения транспортировки и добычи газа. Сейчас все оборудование проверено по техническому регламенту и готово к работе.

"Газа хватит, его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение согласно поставленным задачам", - сказал Усманов в эфире телеканала "Россия-1".

"Северный поток-2" предполагает две нитки суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод тянется от российского побережья до Германии через Балтийское море. Проект близок к завершению, готовность составляет около 99%. Сейчас идет финальная укладка труб в территориальных водах ФРГ. В "Газпроме" планируют поставить по "Северному потоку-2" в этом году 5,6 миллиардов кубометров газа.