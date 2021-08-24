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24.08.2021 14:59
Рубрика: Экономика

Ресурсная база "Северного потока-2" готова к запуску

Текст: Евгения Думанская

Ресурсная база "Северного потока-2" полностью готова к запуску, рассказал главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
"Газпром" спрогнозировал объемы поставок газа по "Северному потоку-2"

Он сообщил, то за лето провели работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, который является наиболее сложным с точки зрения транспортировки и добычи газа. Сейчас все оборудование проверено по техническому регламенту и готово к работе.

"Газа хватит, его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение согласно поставленным задачам", - сказал Усманов в эфире телеканала "Россия-1".

"Северный поток-2" предполагает две нитки суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод тянется от российского побережья до Германии через Балтийское море. Проект близок к завершению, готовность составляет около 99%. Сейчас идет финальная укладка труб в территориальных водах ФРГ. В "Газпроме" планируют поставить по "Северному потоку-2" в этом году 5,6 миллиардов кубометров газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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