Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.08.2021 00:25
Рубрика: Коммерческая недвижимость

Рядом с ЦКАД будут строить вдвое больше коммерческой недвижимости

Текст: Евгений Гайва
После запуска движения по всей Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) строительство промышленной и логистической недвижимости у трассы за десять лет вырастет в два раза, сообщили в госкомпании "Автодор".
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

К таким выводам пришли участники проведенного госкомпанией выездного мероприятия "Открытый диалог".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
На ЦКАД построят новую развязку

После открытия ЦКАД, запуска в 2024 году трассы М-12 и реконструкции М-4 для перевозчиков будет обеспечен основной каркас скоростных дорог Север - Юг - Запад - Восток, отметил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности Госкомпании Георгий Чичерин.

Крупные логистические компании и компании с большими складскими объемами, такие как "СДЭК", "ВсеИнструменты.ру", стараются выбирать месторасположение своих складов вблизи скоростных автомагистралей для сокращения сроков доставки грузов, отмечали участники мероприятия.

По данным аналитиков независимой консалтинговой компании Colliers, вблизи ЦКАД уже сосредоточено 6 млн квадратных метров или третья часть общего объема существующих складов Московского региона.

После полного открытия движения по кольцу цифры начали стремительно расти. Сейчас уже в Московской области планируется к строительству и развитию около 2 млн квадратных метров складской и индустриальной недвижимости. Предположительно, вся она будет находиться в районе ЦКАД, Аналитики прогнозируют увеличение заводских и складских комплексов еще на 18 млн квадратных метров в десятилетней перспективе. По экспертным оценкам, объем площадей увеличится с 18 до 36 млн квадратных метров.