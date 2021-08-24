Рядом с ЦКАД будут строить вдвое больше коммерческой недвижимости

После запуска движения по всей Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) строительство промышленной и логистической недвижимости у трассы за десять лет вырастет в два раза, сообщили в госкомпании "Автодор".

К таким выводам пришли участники проведенного госкомпанией выездного мероприятия "Открытый диалог".

После открытия ЦКАД, запуска в 2024 году трассы М-12 и реконструкции М-4 для перевозчиков будет обеспечен основной каркас скоростных дорог Север - Юг - Запад - Восток, отметил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности Госкомпании Георгий Чичерин.

Крупные логистические компании и компании с большими складскими объемами, такие как "СДЭК", "ВсеИнструменты.ру", стараются выбирать месторасположение своих складов вблизи скоростных автомагистралей для сокращения сроков доставки грузов, отмечали участники мероприятия.

По данным аналитиков независимой консалтинговой компании Colliers, вблизи ЦКАД уже сосредоточено 6 млн квадратных метров или третья часть общего объема существующих складов Московского региона.

После полного открытия движения по кольцу цифры начали стремительно расти. Сейчас уже в Московской области планируется к строительству и развитию около 2 млн квадратных метров складской и индустриальной недвижимости. Предположительно, вся она будет находиться в районе ЦКАД, Аналитики прогнозируют увеличение заводских и складских комплексов еще на 18 млн квадратных метров в десятилетней перспективе. По экспертным оценкам, объем площадей увеличится с 18 до 36 млн квадратных метров.