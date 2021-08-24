Россиян на переписи населения спросят про жилищные условия

"Большая часть вопросов в анкетах будет та же, что и на предыдущих переписях, - сказал Павел Малкин. - Мы должны обеспечивать преемственность данных, поэтому все разом менять нельзя. В этот раз добавится большой блог, посвященный жилищным условиям россиян, чтобы узнать, какими социальными благами и услугами пользуются люди. Еще добавили вопросы по трудовой миграции, - узнаем, как далеко люди ездят на работу".

Каждый из 268 тысяч человек, занятых в предстоящей переписи, должен будет за месяц посетить около 550 адресов. За свой труд он получит зарплату - 18 тысяч рублей. Большинство людей, которые пойдут по домам заполнять анкеты, - студенты. К ним добавят бывших сотрудников Росстата и муниципальных служащих.

На сегодня бюджет переписи составляет 330 миллиардов рублей, сообщил Малкин.

"Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения ковида, - добавил Малкин. - Все переписчики будут оснащены средствами индивидуальной защиты, на инструктажах особо внимание уделяем соблюдению социальной дистанции, тому, что не надо опрашивать человека с явными признаками заболевания. Для тех, кто не захочет очного общения с нашим сотрудником, предусмотрена электронная перепись".

Возможность самостоятельно заполнить переписные листы появится на сервисе Госуслуг также в середине октября. В Росстате не знают, какая часть граждан заполнит анкеты самостоятельно, если таких будет хотя бы 10-20 процентов, результат сочтут хорошим. В прошлый раз по разным причинам не были учтены переписчиками примерно пять процентов россиян.

Все переписчики будут оснащены специальными планшетами. Их интерфейс позволяет сократить время заполнения анкеты на 25-30 процентов по сравнению с бумажными документами, отметил Малкин. Кроме того, техника будет фиксировать место, в котором была внесена информация. И если кто-то попытается вместо обхода участка просто переписать неким образом добытые данные из паспортного стола, это станет заметно и будет тут же пресечено, заверили в Росстате.

"По технологии мы должны вносить сведения о людях, которых не застали дома, но точно известно, что они там живу, - соседи подтвердили, - добавил Малкин. - Но для использования таких административных данных у нас есть свой алгоритм, я не хочу его раскрывать".

Все данные в анкеты вносят только со слов людей, никакие документы переписчики не смотрят и требовать их не вправе, подчеркнул Малкин.

"Если человек говорит, что по национальности он джидай или орк, это будет отражено в анкете, - объяснил глава Росстата. - В прошлый раз у нас на всю Россию у нас было 1024 представителя фантазийных национальностей. Перепись - как фотография, если человек ощущает себя джидаем, то мы должны это отразить. На общую картину это все равно никак не повлияет, зато дает очень ценные данные для исследований культурологов и антропологов".

Сегодня перепись уже прошли около 70 тысяч человек, живущих в труднодоступных местах, куда осенью добраться будет невозможно. Их данные собраны, обрабатываются, но пока не раскрываются. Они будут обнародованы вместе со всем массивом информации. Причем на этот раз все результаты переписи будут выложены на сайте strana2020.ru в открытом доступе. Прежде данные оставались на бумаге, часть из них имела гриф "для служебного пользования". Теперь такого ограничения доступа к информации не будет. Естественно, все личные данные и другие сведения, позволяющие пусть косвенно идентифицировать конкретного человека, раскрыты не будут.