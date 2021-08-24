Россиян на переписи населения спросят про жилищные условия

Новости

У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19 16:52
Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане 16:46
Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения 16:43
Обнаружен самый быстро вращающийся астероид в Солнечной системе 16:35
Сильный пожар подошел к Первоуральску и Екатеринбургу 16:32
Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12 16:21
Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии 16:16
В Ярославле уволили избивших пациентку санитаров 16:14
Роспотребнадзор: Учителя не обязаны носить маски в школах 16:10
Путин освободил Рассохова от должности зампредседателя СК РФ 16:02
Ученые предложили новый метод обработки данных интернета вещей 15:53
Минобороны заключило контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" 15:52
На выплаты пенсионерам и военным потратят 500 млрд рублей 15:51
Умер основатель культовой группы UB40 Брайан Треверс 15:51
Инфекционист оценил открытие антитела, защищающего от всех штаммов ковида 15:40
ГД предложила TikTok ввести технологию удаления незаконного контента в РФ 15:36
Путин утвердил Лаврова главой делегации на Генассамблею ООН 15:33
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии 15:27
Собянин: В Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за COVID-19 15:26
Лиц старше 60 лет могут допустить к испытаниям "КовиВака" в сентябре 15:20
Путин проведет президиум Госсовета по теме образования 15:20
Минобороны заказало новые командные ракеты 15:14
Ученые предсказали сроки наступления новых пандемий 15:00
Врач рассказал, как психологически подготовить ребенка к школе 15:00
Ресурсная база "Северного потока-2" готова к запуску 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 15:53
Рубрика: Общество

Россиян на переписи населения спросят про жилищные условия

Текст: Алексей Дуэль
Всероссийская перепись населения-2020, которая была перенесена на этот год и начнется в середине октября, поможет не только пересчитать россиян, но и выяснить, в каких условиях живут люди и как далеко им приходится ездить на работу. Об этом журналистам рассказал глава Росстата Павел Малкин во время открытия фотовыставки, посвященной первой переписи населения России 1897 года.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

"Большая часть вопросов в анкетах будет та же, что и на предыдущих переписях, - сказал Павел Малкин. - Мы должны обеспечивать преемственность данных, поэтому все разом менять нельзя. В этот раз добавится большой блог, посвященный жилищным условиям россиян, чтобы узнать, какими социальными благами и услугами пользуются люди. Еще добавили вопросы по трудовой миграции, - узнаем, как далеко люди ездят на работу".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Перепись нашла в Москве дачи с курами, козами и теплицами

Каждый из 268 тысяч человек, занятых в предстоящей переписи, должен будет за месяц посетить около 550 адресов. За свой труд он получит зарплату - 18 тысяч рублей. Большинство людей, которые пойдут по домам заполнять анкеты, - студенты. К ним добавят бывших сотрудников Росстата и муниципальных служащих.

На сегодня бюджет переписи составляет 330 миллиардов рублей, сообщил Малкин.

"Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения ковида, - добавил Малкин. - Все переписчики будут оснащены средствами индивидуальной защиты, на инструктажах особо внимание уделяем соблюдению социальной дистанции, тому, что не надо опрашивать человека с явными признаками заболевания. Для тех, кто не захочет очного общения с нашим сотрудником, предусмотрена электронная перепись".

Возможность самостоятельно заполнить переписные листы появится на сервисе Госуслуг также в середине октября. В Росстате не знают, какая часть граждан заполнит анкеты самостоятельно, если таких будет хотя бы 10-20 процентов, результат сочтут хорошим. В прошлый раз по разным причинам не были учтены переписчиками примерно пять процентов россиян.

Все переписчики будут оснащены специальными планшетами. Их интерфейс позволяет сократить время заполнения анкеты на 25-30 процентов по сравнению с бумажными документами, отметил Малкин. Кроме того, техника будет фиксировать место, в котором была внесена информация. И если кто-то попытается вместо обхода участка просто переписать неким образом добытые данные из паспортного стола, это станет заметно и будет тут же пресечено, заверили в Росстате.

"По технологии мы должны вносить сведения о людях, которых не застали дома, но точно известно, что они там живу, - соседи подтвердили, - добавил Малкин. - Но для использования таких административных данных у нас есть свой алгоритм, я не хочу его раскрывать".

Все данные в анкеты вносят только со слов людей, никакие документы переписчики не смотрят и требовать их не вправе, подчеркнул Малкин.

Фото: iStock
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года

"Если человек говорит, что по национальности он джидай или орк, это будет отражено в анкете, - объяснил глава Росстата. - В прошлый раз у нас на всю Россию у нас было 1024 представителя фантазийных национальностей. Перепись - как фотография, если человек ощущает себя джидаем, то мы должны это отразить. На общую картину это все равно никак не повлияет, зато дает очень ценные данные для исследований культурологов и антропологов".

Сегодня перепись уже прошли около 70 тысяч человек, живущих в труднодоступных местах, куда осенью добраться будет невозможно. Их данные собраны, обрабатываются, но пока не раскрываются. Они будут обнародованы вместе со всем массивом информации. Причем на этот раз все результаты переписи будут выложены на сайте strana2020.ru в открытом доступе. Прежде данные оставались на бумаге, часть из них имела гриф "для служебного пользования". Теперь такого ограничения доступа к информации не будет. Естественно, все личные данные и другие сведения, позволяющие пусть косвенно идентифицировать конкретного человека, раскрыты не будут.

Общество Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете