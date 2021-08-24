Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 19 августа 2021 года № 211 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 22 июня 2021 г. № 159 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" изменение, дополнив пунктом 2.3 следующего содержания:

"2.3. До улучшения эпидемиологической ситуации проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий в организациях общественного питания допускается при условии одновременного присутствия не более 100 человек (при условии размещении столов на расстоянии не менее 1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







