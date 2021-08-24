Самый красивый микроавтобус из СССР. Дизайнер показал преемника

Независимый дизайнер Panderlaike Designer представил в своём Instagram работу на тему стеклопластикового микроавтобуса "Старт" следующей генерации.

Автор сохранил в концепте характерный силуэт легендарной модели с фирменной задней частью, а также компоновку кузова и развитое остекление.

"Старт-21" может похвастать светодиодной светотехникой, коротким передним свесом, защитным обвесом, грязевой резиной, огромной панорамной крышей, грузовым отсеком. Внутри машина имеет отдельное водительское сиденье, восемь пассажирских кресел, цифровой щиток приборов и несколько тачскринов.

Форма кузова "Старта" подходит для различных нужд. Поэтому дизайнер ещё разработал экспедиционную версию и походный вариант модели. Первую модификацию отличает багажник на крыше с дополнительной светотехникой, смотровая площадка с лестницей и запасным колесом, укороченная панорамная крыша, четыре пассажирских кресла с тоннелями. Вторая версия получила спальное место на крыше, диван-трансформер, ящики.

Микроавтобусы "Старт" были выпущены малой партией Северодонецкой авторемонтной базой (САРБ). Период производства - 1963-1970 годы. В модели использовались компоненты от ГАЗ-21.