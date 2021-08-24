Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина

В штате Нью-Йорк новый губернатор. Впервые в истории должности им стала женщина - 62-летняя Кэти Хокул. С 2015 года она работала заместителем ушедшего с поста на фоне скандала с сексуальными домогательствами Эндрю Куомо.

Накануне Хокул, сообщает газета U.S.Today, представляющая, как и ее предшественник, Демократическую партию, была приведена к присяге и приступила к руководству штатом с почти 20-миллионным населением, включая и мегаполис Нью-Йорк.

Кстати, город Нью-Йорк вовсе не административный центр одноименного штата. Им является 100-тысячный Олбани, где находится и резиденция губернатора. Именно там в своем первом выступлении в качестве главы региона Хокул пообещала сделать все возможное для того, чтобы деятельность властей штата стала более прозрачной для жителей региона и чтобы рабочая атмосфера в правящих кругах стала более благоприятной, чем это было при Куомо.

И конечно, заявила Хокул, я постараюсь собрать сильную команду, вместе с которой буду бороться с пандемией и служить интересам штата Нью-Йорк. Она собирается баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка на выборах в 2022 году.