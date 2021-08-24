Сломавшийся украинский БМ "Оплот" не смог принять участие в параде

Если бы существовал рейтинг танков-неудачников, то украинский БМ "Оплот" уверенно занял бы в нем первое место. Вся его недолгая карьера сопровождается провалами и скандалами.

От дальнейших закупок такой техники отказались военные Таиланда. Заключенный с Украиной контракт постоянно был под угрозой срыва, и все 49 машин были получены гораздо позже, чем планировалось.

В результате Бангкок, не желая больше рисковать, подписал сделку со своим давним партнером в военной области - Китаем. Аналогичным образом поступил Пакистан.

В 2018 году уже американцы пожелали получить один экземпляр для изучения, но так ничего и не дождались.

Несмотря на многократные заявления официальных лиц о скором серийном производстве, оказалось, что без закупавшихся до 2014 года в России критически важных запасных частей производство "Оплотов" в настоящее время просто невозможно.

К проводимому 24 августа в Киеве параду в честь 30-летия независимости Украины из давнего задела удалось как-то собрать пару машин, к которым добавили существовавший больше десятка лет демонстрационный образец.

На первой репетиции оказалось, что один из танков наспех обклеили малярным скотчем, который должен был изображать пиксельный камуфляж. Однако этот конфуз, вызвавший волну едких насмешек, мелочь по сравнению с тем, что произошло позже.

В ходе следующего прогона один из "Оплотов" намертво встал, и, как сообщили некоторые источники, из него потекло топливо. Вовремя замеченная неисправность едва не привела к пожару.

Поломка стала настолько серьезной, что танк исключили от дальнейшего участия в праздничных мероприятиях и вместо него по Крещатику проехал модернизированный Т-64БМ2.