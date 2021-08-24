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24.08.2021,  
16:44
Текст:  Алексей Брусилов

Сломавшийся украинский БМ "Оплот" не смог принять участие в параде

Если бы существовал рейтинг танков-неудачников, то украинский БМ "Оплот" уверенно занял бы в нем первое место. Вся его недолгая карьера сопровождается провалами и скандалами.
Сломавшийся "Оплот" пришлось заменить на Т-64БМ2 (в центре). Фото: in time Ukraine LIVE / youtube.com Сломавшийся "Оплот" пришлось заменить на Т-64БМ2 (в центре). Фото: in time Ukraine LIVE / youtube.com
Сломавшийся "Оплот" пришлось заменить на Т-64БМ2 (в центре). Фото: in time Ukraine LIVE / youtube.com

От дальнейших закупок такой техники отказались военные Таиланда. Заключенный с Украиной контракт постоянно был под угрозой срыва, и все 49 машин были получены гораздо позже, чем планировалось.

В результате Бангкок, не желая больше рисковать, подписал сделку со своим давним партнером в военной области - Китаем. Аналогичным образом поступил Пакистан.

В 2018 году уже американцы пожелали получить один экземпляр для изучения, но так ничего и не дождались.

Несмотря на многократные заявления официальных лиц о скором серийном производстве, оказалось, что без закупавшихся до 2014 года в России критически важных запасных частей производство "Оплотов" в настоящее время просто невозможно.

К проводимому 24 августа в Киеве параду в честь 30-летия независимости Украины из давнего задела удалось как-то собрать пару машин, к которым добавили существовавший больше десятка лет демонстрационный образец.

Фото: Алексей Моисеев
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На первой репетиции оказалось, что один из танков наспех обклеили малярным скотчем, который должен был изображать пиксельный камуфляж. Однако этот конфуз, вызвавший волну едких насмешек, мелочь по сравнению с тем, что произошло позже.

В ходе следующего прогона один из "Оплотов" намертво встал, и, как сообщили некоторые источники, из него потекло топливо. Вовремя замеченная неисправность едва не привела к пожару.

Поломка стала настолько серьезной, что танк исключили от дальнейшего участия в праздничных мероприятиях и вместо него по Крещатику проехал модернизированный Т-64БМ2.

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