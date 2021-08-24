Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек

Руководство запрещенного в России радикального движения "Талибан" намерено сформировать совет для управления Афганистаном. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

Тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии Моулави Якуб, а также полевой командир Сираджуддин Хаккани. Президента в республике не будет, отмечает издание.

Некоторым членам предыдущего правительства могут быть предложены министерские посты в новом кабинете. По мнению экспертов, талибы хотят сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества. Всего в совет войдут 12 человек.

Ранее сообщалось, что бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат покинул страну и сейчас работает курьером в Германии. Он ушел в отставку, так как отказался направить на борьбу с талибами выделенные его министерству деньги.