Международный
военно-технический
форум армия-2021
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 16:03
Текст: Илья Максимов
Видео: Алексей Петров

Только с конвейера: что известно о новой бронированной плавающей машине

Новая многоцелевая бронированная плавающая машина (МБПМ) сошла с конвейера всего за десять дней до начала форума "Армия-2021".

Тем не менее ее уже успели проверить как на плаву, так и в ходе пробеговых испытаний, заявил в беседе с "РГ" Сергей Суворов, руководитель направления по работе со СМИ и рекламе "Военно-промышленной компании".

Фото: Илья Максимов/РГ
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МБПМ - это инициативная разработка компании. Она предназначена для использования в качестве боевой разведывательной машины.

"С советских времен такого класса машинами у нас никто не занимался. Она плавает, хорошо защищена. Лобовая проекция защищает от попадания бронебойной пули калибра 12,7 мм. Также была повышена минная защищенность, при этом машина обладает хорошей маневренностью", - рассказал Сергей Суворов.

В настоящий момент МБПМ оборудована дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ" с пулеметом. По словам Суворова, в машине предусмотрены также места для установки специального оборудования, в том числе разведывательного.

Напомним, что обзор новой машины, уже неофициально прозванной в соцсетях "БРДМ-4", мы публиковали ранее.

Фото: Алексей Моисеев
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