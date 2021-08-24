Только с конвейера: что известно о новой бронированной плавающей машине

Новая многоцелевая бронированная плавающая машина (МБПМ) сошла с конвейера всего за десять дней до начала форума "Армия-2021".

Тем не менее ее уже успели проверить как на плаву, так и в ходе пробеговых испытаний, заявил в беседе с "РГ" Сергей Суворов, руководитель направления по работе со СМИ и рекламе "Военно-промышленной компании".

МБПМ - это инициативная разработка компании. Она предназначена для использования в качестве боевой разведывательной машины.

"С советских времен такого класса машинами у нас никто не занимался. Она плавает, хорошо защищена. Лобовая проекция защищает от попадания бронебойной пули калибра 12,7 мм. Также была повышена минная защищенность, при этом машина обладает хорошей маневренностью", - рассказал Сергей Суворов.

В настоящий момент МБПМ оборудована дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ" с пулеметом. По словам Суворова, в машине предусмотрены также места для установки специального оборудования, в том числе разведывательного.

Напомним, что обзор новой машины, уже неофициально прозванной в соцсетях "БРДМ-4", мы публиковали ранее.