Туры на "высокий" сезон в Египте начали продавать дешевле летних

Туроператоры открыли ранние бронирования по зарубежным направлениям на конец осени и зиму, где в это время наступает "высокий" сезон. Стоимость отдыха в Египте пока даже ниже, чем летом, рассказали "РГ" представители туриндустрии. В дальнейшем стоимость отдыха будет зависеть от спроса и количества рейсов.

Например, недельные туры в Египет на ноябрь в отель "три звезды" по системе "все включено" сейчас начинаются от 36 тысяч рублей на человека, рассказал представитель TUI. Это дешевле, чем было в августе и сентябре, когда подобные туры стоили около 40 тысяч рублей.

Летом в Египте очень жарко. Лучший период для отдыха начинается с октября и длится до конца марта. На Новый год приходится пик сезона. Доступны и другие зарубежные направления. Туры на Мальдивы бронируются уже даже на майские праздники 2022 года, а путешествия в ОАЭ - на новогодние даты, отмечают в Tez Tour. По словам представителя компании, с некоторой долей вероятности цены на ноябрь и декабрь могут еще снизиться, так как традиционно этот период отличается сниженным спросом в туризме. Сейчас, например, недельные туры на Мальдивы стоят от 90 тысяч рублей на человека в отель "четыре звезды" с завтраками.

Также на осень и зиму доступны туры в Доминикану, Сейшелы, Кубу, Мексику, Шри-Ланку, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. При этом туристы обращают внимание на правила въезда. Глубина бронирований выше на тех направлениях, где лояльнее требования к туристам, например, для въезда в Доминикану не нужен ПЦР-тест и не придется проходить карантин, замечает он. То есть на рынке есть конкуренция, которая оказывает давление на цены. Вопрос в том, каков будет спрос.

Ранние бронирования, в отличие от прошлого года, уже идут, но, конечно, не так активно, как было до пандемии, отмечает Горин. На Новый год пока появилось 10-15% бронирований. В 2019 году на эту дату показатель был в разы больше. Глубина бронирований снизилась из-за опасений туристов. Сейчас путешественники предпочитают покупать туры в основном за три-четыре недели до вылета.

К ноябрю ситуация может поменяться. С одной стороны, предложений, скорее всего, будет становиться больше. Авиакомпании запросили в Росавиации допуски еще на десятки прямых рейсов на курорты Египта к уже выданным ранее сотням допусков, свидетельствуют данные ведомства. Решение, вероятно, будет принято в конце этой недели, считают в АТОР. Пока объем допусков даже превышает квоты оперштаба по борьбе с коронавирусом, в сентябре станет понятно, будут ли выбраны выделенные квоты, замечает Горин.

С другой стороны, спрос действительно может быть довольно высоким. К тому же нет никакой ясности со странами Юго-Восточной Азии, которые также были очень востребованы в осенне-зимний сезон как пляжные направления.

Если Вьетнам, Индонезия, Таиланд так и не откроются для российских туристов, тогда все рейсы в Египет, Доминикану, на Кубу будут загружены, цены пойдут вверх.

Пока сами туроператоры не хотят брать на себя больших финансовых обязательств, не имея уверенности по многим направлениям, говорит президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Турбизнес ждет какого-то согласованного решения международного сообщества о введении "зеленых" паспортов и единых принципов въезда туристов. До конца сентября вряд ли стоит ждать активных ранних бронирований, этот месяц станет пограничным, считает он. Впрочем, цены на пиковые даты, такие как Новый год, в любом случае повысятся. До пандемии повышение в среднем составляло примерно 15%, добавляет Голов.