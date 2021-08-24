Указ главы Республики Тыва от 23 августа 2021 года № 297 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 16 августа 2021 г. № 17-00-02/06-4842-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу;

2) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва (далее - Правила):

а) в пункте 4:

подпункт 1 после слов "батутов для детей," дополнить словами "игровых зон,";

подпункт 2 признать утратившим силу;

подпункт 6 признать утратившим силу;

в пункте 7 слова "музеев,", "библиотек," исключить;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) оказание организациями и индивидуальными предпринимателями гражданам услуг общественного питания в период с 23.00 до 06.00 час. по местному времени, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий;";

подпункт 13 признать утратившим силу;

в подпункте 16 слова "гостевых домах,", ", домах отдыха" исключить;

в подпункте 18 слова "озер, прибрежных зон," исключить;

подпункт 19 признать утратившим силу;

б) в пункте 5:

в подпункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"- соблюдения заполняемости зала обслуживания не более 25 процентов посадочных мест и режима работы в период с 06.00 до 23.00 час. по местному времени, за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий;";

в абзаце шестом слово "результат" заменить словом "результата";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) гостевые дома, базы отдыха при условии размещения посетителей не более 30 процентов от площади помещения при строгом соблюдении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий;";

в) абзац первый пункта 5.2 после слова "деятельности" дополнить словами "дошкольных образовательных организаций, а также";

г) приложение "Перечень категорий организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан), на которые не распространяются ограничения" к Правилам признать утратившим силу;

3) приложение № 1 к Порядку осуществления уполномоченными должностными лицами органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" изложить в следующей редакции:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа.

3. Абзац пятый подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа вступает в силу с 30 сентября 2021 года.

4. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







