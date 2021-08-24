В ПФР объяснили, как получать пенсию тем, кто живет за границей

Пенсионеры, которые получают пенсию в России, но проживают за границей, могут не переживать по поводу оформления карты "Мир", рассказали в ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С 1 июля российские пенсионеры получают выплаты только на карты платежной системы "Мир". Но такие карты можно получить и использовать только в России, что очень беспокоит пенсионеров, которые постоянно проживают за рубежом.

Как сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда, согласно закону "О национальной платежной системе", его положения не распространяются на физических лиц, которые имеют постоянное место жительство за пределами страны. Поэтому "зарубежные" пенсионеры могут получать пенсию на банковский счет любой платежной системы.

Для этого нужно подать заявления, а также ежегодно предоставлять справку о постоянном месте жительства. В таком случае пенсию и все социальные выплаты будут приходить на счет, указанный в заявлении.

"Таким образом, главное для "зарубежного" пенсионера - сообщить в Пенсионный фонд, что он постоянно проживает за границей", - говорится в сообщении.

Кстати, с 22 августа беременные женщины могут получить полагающиеся им пособия только на карту "Мир".