В России разрабатывают антитела для борьбы со всеми штаммами коронавируса

Российские ученые работают над разработкой антител, способных нейтрализовать все известные мутации COVID-19, рассказал глава екатеринбургского филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Ранее об обнаружении антитела, которое может предотвращать заражение всеми известными штаммами, сообщили американские ученые. По словам Семенова, подобные разработки идут и в России, в них участвуют сразу несколько институтов. Однако у таких антител ограниченные возможности применения.

"Эти антитела используются для лечения и для экстренной профилактики. Они не заменяют вакцину. Это работает, когда человек уже заразился", - сказал Семенов.

Он также добавил, что имеющиеся в России вакцины эффективно защищают от новых штаммов коронавируса, включая вариант "дельта", а модификации потребуются при кардинальном изменении вируса.

"По крайней мере, даже если происходит пробитие поствакцинального иммунитета, они значительно снижают тяжесть течения заболевания, и они предотвращают самый страшный исход коронавирусной инфекции - гибель от нее", - сказал специалист в беседе с "Интерфаксом".